川普將「像其他國家一樣」核試 傳能源部勸阻試爆核彈

美國總統川普14日再度表示，美國將進行核試，但他拒絕表明，他所說的核試計畫是否包括核彈頭試爆。美國有線電視新聞網（CNN）報導，了解內情的官員透露，能源部和國家核子安全局（NNSA）近日將進白宮，勸阻川普恢復核試爆。

《路透》14日報導，川普搭「空軍一號」專機前往佛州度週末途中，對記者表示，「我們將像其他國家一樣進行核試」。一名白宮官員13日也表示，「因為其他國家」在測試，因此「在平等的基礎上」，總統川普指示戰爭部（國防部）和能源部恢復核試，「沒有任何選項被排除在考量範圍之外，所有決策權在總統」。

川普上個月底在南韓準備與中國國家主席習近平會面前，突然發文宣布，他已指示美軍「立即重啟核試程序」。這將是美國在中斷33年後恢復核武試驗，令外界震驚。川普本月初在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」節目中表示，俄羅斯才剛宣佈測試核動力水下無人載具「海神」（Poseidon），北韓也在持續測試核武，他不想讓美國是「唯一不進行核試的國家」。

CNN 14日引述兩名知情人士說法，能源部長萊特（Chris Wright）、國家核子安全局局長威廉斯（Brandon M. Williams）以及數名美國國家實驗室代表，將於近日向白宮和國安會會面，表達他們不認為核試爆可行，希望說服白宮進行不涉及試爆核物質的方案，讓總統立場與國家核安局一致。

美國會測試核武系統所有環節，唯獨不包括試爆核彈頭。國家核安局內部人士透露，川普10月底宣佈恢復核試的發文，讓該局措手不及，「沒人知道」總統會發出這樣的指示，目前未進行任何試爆核武的規劃。

能源部發言人狄特德里契（Ben Dietderich）否認該部官員要勸退白宮不要核試之說，表示川普政府「正繼續探索所有選項，在與其他國家平等的基礎上擴大核試」。

