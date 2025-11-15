為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英國64歲男冒充「海軍上將」 現身國殤日活動被捕

    2025/11/15 20:11 即時新聞／綜合報導
    每年11月的第二個禮拜天為英國的國殤日，以此向一戰陣亡的士兵致敬。（路透社）

    每年11月的第二個禮拜天為英國的國殤日，以此向一戰陣亡的士兵致敬。（路透社）

    英國威爾斯一名64歲男子近日因涉嫌冒充高級海軍軍官，出席紀念第一次世界大戰陣亡將士的「國殤日」典禮，被當地警方逮捕並提起公訴，引發社會關注。

    CNN報導，這名叫Jonathan Carley的男子，居住在北威爾斯哈萊奇（Harlech）地區，11月9日出現在蘭迪德諾（Llandudno）的國殤日獻花活動中。照片顯示，他身穿黑白金色軍帽及一件配有12枚彩色勳章的外套，與英國皇家海軍官員的制服極為相似。

    根據英國的《1894年制服法》，未經國王授權百姓是不能穿著任何軍隊制服，或任何外觀或帶有任何此類制服的團體或其他獨特標記的服裝。北威爾斯警方表示，Carley因「未經允許穿著英國武裝部隊制服或相關服飾」遭逮捕，並在其住處查獲一套海軍制服與多枚勳章。

    警方指出，事件發生在國殤日，已造成民眾高度關切，因此迅速展開調查並提起訴訟，並表示，Carley將於12月11日在凱爾納芬（Caernarfon）地方法院出庭受審。

    為紀念在一戰中犧牲的80多萬名將士，每年11月的第二個禮拜天也被訂為英國的國殤日，英國各地的退伍軍人、現役軍官及皇室成員都會舉行紀念活動，向一戰及其他戰爭中陣亡的士兵致敬。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播