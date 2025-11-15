英國64歲男冒充「海軍上將」 現身國殤日活動被捕

每年11月的第二個禮拜天為英國的國殤日，以此向一戰陣亡的士兵致敬。（路透社）

英國威爾斯一名64歲男子近日因涉嫌冒充高級海軍軍官，出席紀念第一次世界大戰陣亡將士的「國殤日」典禮，被當地警方逮捕並提起公訴，引發社會關注。

據CNN報導，這名叫Jonathan Carley的男子，居住在北威爾斯哈萊奇（Harlech）地區，11月9日出現在蘭迪德諾（Llandudno）的國殤日獻花活動中。照片顯示，他身穿黑白金色軍帽及一件配有12枚彩色勳章的外套，與英國皇家海軍官員的制服極為相似。

請繼續往下閱讀...

根據英國的《1894年制服法》，未經國王授權百姓是不能穿著任何軍隊制服，或任何外觀或帶有任何此類制服的團體或其他獨特標記的服裝。北威爾斯警方表示，Carley因「未經允許穿著英國武裝部隊制服或相關服飾」遭逮捕，並在其住處查獲一套海軍制服與多枚勳章。

警方指出，事件發生在國殤日，已造成民眾高度關切，因此迅速展開調查並提起訴訟，並表示，Carley將於12月11日在凱爾納芬（Caernarfon）地方法院出庭受審。

為紀念在一戰中犧牲的80多萬名將士，每年11月的第二個禮拜天也被訂為英國的國殤日，英國各地的退伍軍人、現役軍官及皇室成員都會舉行紀念活動，向一戰及其他戰爭中陣亡的士兵致敬。

