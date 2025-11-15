為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國女高中生「臉中箭」畫面瘋傳！運動會出包 校方說法被醫院打臉

    2025/11/15 19:31 即時新聞／綜合報導
    中國廣東佛山市三水中學一名高三女學生遭射箭表演人員誤傷臉部，當場被送醫救治。（圖擷取自微博）

    中國廣東佛山市三水中學一名高三女學生遭射箭表演人員誤傷臉部，當場被送醫救治。（圖擷取自微博）

    中國廣東佛山市三水中學日前舉行運動會開幕式，表演環節卻發生驚悚意外，一名高三女學生遭射箭表演人員射中臉部，當場被送醫救治。事後校方與醫院對傷勢說法前後不一，加上網路流出女學生臉部插著箭矢的畫面，引發中國網友質疑校方處置態度，要求徹查。

    綜合《新京報我們視頻》、《九派新聞》報導，意外發生於11月13日，開幕式射箭表演時，箭矢突然偏離軌道，射中台下高三女學生。網傳照片可見，女學生一手抓住插在臉上的箭，在成年人攙扶下離場，畫面震撼。

    三水中學聲稱，學生「立即送醫，目前情況穩定、恢復良好」，否認「射穿嘴唇」傳聞。然而，佛山市三水區人民醫院急診科人員透露，女學生已從急診轉到口腔科接受治療，但以隱私為由拒絕說明傷勢，與校方說法顯然存在落差。

    網路上也流出多名自稱目擊者的說法，質疑表演安排本身就存在明顯風險。有學生透露，負責射箭的表演者平時射固定靶命中率極低，「二十箭只中兩箭」，當天表演還搭配移動靶，又遭風勢影響飄向人群，表演者竟「沒有因此停止動作」。

    事件在微博延燒，不少中國網友批評校方處置不透明、說法反覆，有人怒嗆，「學生是無辜的，她的臉怎麼辦？」、「既然命中率那麼低，學校安排這項表演是在想什麼？」、「一句『妥善處理』就想帶過？」

    有學生透露，負責射箭的表演者平時射固定靶命中率極低，「二十箭只中兩箭」。（圖擷取自微博）

    有學生透露，負責射箭的表演者平時射固定靶命中率極低，「二十箭只中兩箭」。（圖擷取自微博）

    圖 圖
    圖 圖
