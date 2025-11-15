為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴西前總統上訴遭駁回 離入監又進一步

    2025/11/15 17:32 編譯張沛元／綜合報導
    遭判刑27年的巴西前總統波索納洛的上訴已遭駁回，最快可能在本月最後1週入監服刑。圖為今年9月14日波索納洛在巴西里亞做完體檢後離開醫院。（法新社）

    遭判刑27年的巴西前總統波索納洛的上訴已遭駁回，最快可能在本月最後1週入監服刑。圖為今年9月14日波索納洛在巴西里亞做完體檢後離開醫院。（法新社）

    巴西最高法院14日駁回被判刑27年的極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的上訴，意味這名70歲的前陸軍上尉在逃避牢獄之災上幾乎已無計可施，最快可能會在本月最後1週入監服刑。

    波索納洛在2022年巴西總統大選中尋求連任，但敗給中左翼的前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）；為阻止魯拉上台，波索納洛密謀政變，包括企圖暗殺魯拉與1名最高法院法官，結果因未獲軍方高層支持而宣告失敗。

    今年9月，被控參與武裝犯罪組織、企圖以暴力手段廢除民主，以及籌劃政變的波索納洛遭定罪，被判刑27年又3個月；上月底，波索納洛的律師提出上訴。

    上週，巴西最高法院審理波索納洛的上訴，5名法官中有4人投票支持維持原判；然此結果直到14日午夜才被視為正式裁示。不具名的法院消息人士說，最高法院駁回上訴的結果一旦公佈（最快可能是17日公佈），辯方有5天時間提出新的上訴。

    不過，主審波案的最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）可「迅速」再駁回新上訴，並公佈最終判決。

    巴西智庫「吉杜里奧瓦加斯基金會」（Getulio Vargas Foundation）法學教授波蒂諾（Thiago Bottino）說，主審法官通常會在公布最終判決的同一天簽發逮捕令；根據法院日程，消息人士估計，波索納洛可能會在11月最後1週入監。

    始終堅稱無罪的波索納洛，今年8月以來已因他案而被居家軟禁；由於在2018年競選總統期間遭人刺傷而衍生併發症，波索納洛可申請居家服刑。

