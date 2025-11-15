太空碎片撞擊！神舟20號任務意外延長 滯留9天後返抵中國

神舟20號因碎片撞擊，在太空滯留9天後全員搭載神舟21號返回地球。（法新社）

中國神舟20號太空船，原定本月5日返回地球，不過疑遭到太空微小碎片撞擊，導致返程延後，終於在昨天，由神舟21號到中國太空站接回神20的返回艙，與3名太空人。

據CNN報導，原定於上週三結束任務的神舟20號太空人，本應在中國天宮太空站完成交接工作，將站內「鑰匙」交給新抵達的神舟21號乘組，交接為期6個月的任務。不過，由於返航艙疑似受到微小太空碎片撞擊，返航行程被迫延後9天，改搭神舟21號。

在延長的這一週內，神舟20號太空人仍與神舟21號新抵達的乘組一同在太空站生活和工作，天宮太空站設計足以支援兩個乘組同時在軌作業。天宮站是目前世界上僅有的兩座運作中太空站之一，自2022年完工以來，中國神舟系列雙年發射任務一直被視為國家自豪象徵。

近年中國航天發展迅速，打破美國太空行走紀錄，完成9小時太空行走；天宮站也計畫明年首次開放外籍太空人入駐，屆時將迎來來自巴基斯坦的太空人。此外，預計明年發射的神舟22號乘組，將進行「長期居住實驗」，其中一名太空人將在軌逗留一年以上。

中國航天的快速發展，也引發美國關注。美國正加速重返月球計畫，該計劃預計在2027年進行，目的地是月球的南極。此外類似的太空任務因意外延長的情況，美國太空人也曾遇到，例如去年兩名NASA太空人威廉斯（Suni Willams）與魏摩爾（Butch Wilmore），原本只規劃在國際太空站停留一週，卻因他們的太空船試飛時出現故障，最終滯留了超過9個月，直至今年3月才得以返家。

觀察人士指出，中美兩國在太空領域的競爭已延伸至月球探索的國際合作架構，美國主導的阿提米斯協定與中俄主導的國際月球研究站形成分庭抗禮之勢。阿提米絲協議如今已擴展至60個締約國，有英、法、日等科技强國參與。而國際月球科研站則有巴基斯坦、阿聯、南非、埃及等中俄傳統盟友共17個國家及國際組織、50多個科研機構參與合作。

