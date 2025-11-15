為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本青森驚見熊隻在海裡游泳！ 獵人搭漁船前往射殺

    2025/11/15 17:09 即時新聞／綜合報導
    日本青森縣野邊地町陸奧灣海域有熊隻在海裡游泳。圖為野邊地町漁協辦公室旁海域。（圖擷自青森縣漁協官網）

    日本青森縣野邊地町陸奧灣海域有熊隻在海裡游泳。圖為野邊地町漁協辦公室旁海域。（圖擷自青森縣漁協官網）

    日本青森縣野邊地町陸奧灣海域，13日上午9時30分許有漁民驚見熊隻在海裡游泳，狩獵協會接到通報後，派出獵人搭乘漁船將其射殺。

    《朝日新聞》報導，野邊地町政府透露，這隻亞洲黑熊身長約1.5公尺、體重140公斤，當時在距離野邊地町漁協辦公室200公尺外的海域游動．1名漁民在返程時看到連忙用無線電告知漁協和另1艘漁船。

    最初發現的漁民說，他一開始還以為是浮標在海面漂浮，至於接到無線電前往現場的横濱福太朗則表示，他聽到消息後原先還認為是看錯了，畢竟熊怎麼會出現在海裡，沒想到真的是熊。

    横濱福太朗指出，那頭熊當時正向岸邊游去，大概30分鐘就會上岸，由於還有漁民在岸邊作業，因此必須趕快採取行動，否則可能會造成傷亡。

    同為野邊地町漁協成員的柴崎一正說，他一開始聽到無線電時感到很懷疑，直到在辦公室外的海面看見黑色物體漂浮，這才意識到那是熊，他過去曾看到鹿在游泳，但熊游泳還是第一次遇見。

    在發生這起事件後，野邊地町漁協已連忙通知所有成員，若在海中看到熊隻可立即向漁協通報。

