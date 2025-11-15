為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    2嫌走私泰國落網 81隻獼猴幸運獲救

    2025/11/15 16:34 編譯張沛元／綜合報導
    2名野生動物走私犯在泰柬邊境被逮，大量被塞在藍色網袋內的獼猴得以獲救。（法新社）

    泰國軍方15日表示，已在柬埔寨邊境攔截2名據信參與國際野生動物走私的嫌犯，當時車上有多達81隻獼猴，此外還查扣到毒品。

    泰國是野生動物盜獵者的主要中轉站，珍貴的瀕危動物在此被轉往中國、台灣與東南亞的黑市高價出售。

    泰國皇家陸軍士兵14日午後在泰柬邊境的沙繳府（Sa Kaeo）亞蘭內亞來才（Aranyaprathet）地區攔截住走私犯的車，並在車上發現大量獼猴被分裝在藍色網袋內。

    負責該區的第12遊騎兵軍團在臉書上發表聲明，稱軍方在當地時間14日午後3時20分逮捕2名嫌犯，並檢查其車輛；士兵還查扣俗稱「安公子」的甲基安非他命藥丸與結晶甲安（crystal meth），但未具體說明毒品數量。

    軍方在臉書上發文說，2名男子應訊時坦承參與1個跨境販運非法集團，將獼猴從泰國運往柬埔寨。泰國軍方已與警方合作，以便根據野生動物保護與毒品法提出告訴。

    泰國去年曾與東非國家馬達加斯加展開最大規模打擊野生動物走私行動，之後還將近1000隻極度瀕危的狐猴與陸龜送回老家馬達加斯加；今年5月，泰國警方逮捕1名涉嫌將2隻紅毛猩猩幼崽走私進入泰國的男子。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

