    首頁 > 國際

    引「法國BBC」造謠網友紅到國際了！《法新社》：BBC是英國的

    2025/11/15 16:23 即時新聞／綜合報導
    《法新社》日前發布事實查核，宣稱此為「毫無根據的傳聞」。（取自法新社）

    陳姓網友日前在Threads上發文稱「法國BBC」報導台灣「捐了80億歐元」，才讓副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會中發表演說。他回台後不僅被警方約談到案，《法新社》也在日前發布事實查核，宣稱此為「毫無根據的傳聞」。《法新社》最後還強調：「BBC是英國廣播公司」。

    陳男日前在Threads帳號「caffrey802」發文指稱，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」總統府事後澄清並報警。陳男昨日返抵桃園機場，也立刻被警方約談到案說明。

    《法新社》13日做出事實查核結果報告，並直接附上該名網友的Threads發文。《法新社》指出，台灣政府、IPAC都已經駁斥了這篇貼文中的訊息，台灣事實查核中心、MyGoPen等新聞機構也已經闢謠。

    《法新社》表示，IPAC執行長裴倫德回應，該名網友貼文是「虛假和誹謗」的說法，裴倫德在電子郵件中表示，已經在尋求法律意見已採取行動，他還補充，蕭美琴是受他的邀請而出席會議。

    最後，《法新社》還說，該篇貼文聲稱引用「法國BBC」，「但BBC是英國廣播公司」。

