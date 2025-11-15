為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    泰柬和平協議2週即破局 川普再當和事佬

    2025/11/15 15:59 編譯孫宇青／綜合報導
    在川普（右）見證下，柬埔寨總理洪馬內（中）和泰國總理阿努廷（左）上月26日吉隆坡簽署和平協議，但僅2週就破局。（法新社）

    隨著泰國與柬埔寨在上月底達成的邊境和平協議破局，斡旋兩國和談的美國總統川普14日表示，他已與兩國領袖通電話，以調解新一輪衝突，並認為兩國「會沒事」。

    《路透》及《法新社》報導，泰柬長年因邊境主權爭議關係緊繃，今年7月爆發長達5天的衝突，造成至少48人喪生，約30萬人一度流離失所。這兩個東南亞國家之後在川普與馬來西亞首相安華居中斡旋下，於上月26日在吉隆坡達成停火協議。

    然而，泰國本週暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉，因為泰國10日指控柬埔寨埋設新地雷，造成泰軍受傷，柬埔寨則否認這項指控。兩國12日互控對方在邊境地區開火，柬方稱有平民喪生。

    川普14日告訴媒體，他已與兩國總理都通了電話，「他們狀況很好，我認為他們會沒事」。

    川普同日在英國《GB新聞台》（GB News）訪問中談到全球衝突事件，稱「我認為我今天解決一件」，但未提供更多細節。

