泰柬和平協議2週即破局 川普再當和事佬

隨著泰國與柬埔寨在上月底達成的邊境和平協議破局，斡旋兩國和談的美國總統川普14日表示，他已與兩國領袖通電話，以調解新一輪衝突，並認為兩國「會沒事」。

《路透》及《法新社》報導，泰柬長年因邊境主權爭議關係緊繃，今年7月爆發長達5天的衝突，造成至少48人喪生，約30萬人一度流離失所。這兩個東南亞國家之後在川普與馬來西亞首相安華居中斡旋下，於上月26日在吉隆坡達成停火協議。

然而，泰國本週暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉，因為泰國10日指控柬埔寨埋設新地雷，造成泰軍受傷，柬埔寨則否認這項指控。兩國12日互控對方在邊境地區開火，柬方稱有平民喪生。

川普14日告訴媒體，他已與兩國總理都通了電話，「他們狀況很好，我認為他們會沒事」。

川普同日在英國《GB新聞台》（GB News）訪問中談到全球衝突事件，稱「我認為我今天解決一件」，但未提供更多細節。

