開玩笑變悲劇！22歲男「整顆吞漢堡」 2分鐘無呼吸倒地命危

希臘發生駭人意外，22歲男子「開玩笑」整顆吞下漢堡，呼吸驟停、倒地昏迷，目前在加護病房與死神拔河，情況極度危急。

根據《每日郵報》報導，事件發生在11月13日，男子與朋友在柯羅皮（Koropi）鎮的餐廳用餐時，突然將整顆漢堡塞入口中，發生意外。根據同行友人描述，男子吞下漢堡後立刻驚慌失措，接著癱倒在地，甚至停止呼吸長達兩分鐘。友人回憶事發當下，仍難掩震驚地說，男子吞下後一度試圖走動，像是想吐出東西，「他跑開一下子，我們以為他不想弄髒別人，但他沒吐出來，反而開始反覆顫抖，然後用背撞柱子，可能想讓自己把卡住的東西咳出來」。

男子被緊急送往醫院，現於加護病房靠呼吸器維持生命。希臘公立醫院工作人員聯合會（POEDHN）主席吉安納科斯（Michalis Giannakos）坦言：「他只能靠奇蹟撿回一命，狀況非常危急。」男子腦部缺氧時間過長，恐已出現無法逆轉的傷害。他並質疑，將整顆漢堡吞下如何在沒有挑戰或壓力下進行，「即便第一時間接受急救，也難以避免大腦因缺氧而造成的重大損害」。

雅典比雷埃夫斯醫院醫師協會（EINAP）前主席帕戈尼（Matina Pagoni）則說，男子已出現多重器官衰竭現象，包括腦部、腎臟及其他重要器官都受到嚴重損害，「這起事件相當悲痛，一名年輕人僅是為了玩樂，最終卻陷入命危」。

當地警方已介入調查，將調閱餐廳監視器，釐清是否有人慫恿或引導男子做出危險行為。

