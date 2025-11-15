無意中透露接受核磁共振 川普稱「不知道他們檢查什麼」

川普上月初例行健檢時，接受核磁共振檢查，但他14日被問及此事時，稱不知道醫院方面具體上檢查了什麼項目。（法新社）

高齡79歲的美國總統川普上個月例行體檢時，接受核磁共振（MRI）檢查，但他14日搭乘空軍一號前往佛州度過週末時，受訪坦言「我不知道他們（醫院）檢查了什麼」，引發更多關於他健康狀況的質疑。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，川普針對自己接受核磁共振檢查的問題回應：「我不知道他們檢查了什麼，但無論他們檢查了什麼，他們都檢查得很好，他們說我的檢查結果和他們見過的一樣好。」

川普補充說，核磁共振檢查是他半年一次的體檢項目，而且「非常例行性」。

川普10月前往馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心接受健檢後，他的醫生出具一份報告，稱總統「整體健康狀況極佳」。川普後來無意中透露他接受核磁共振掃描，引發人們對檢查原因的質疑，因為這種檢查通常不是例行健檢的一部分，但此後，關於此事的細節鮮少被披露。

白宮新聞秘書李威特近日在被問及川普的核磁共振檢查結果時表示，總統「身體狀況依然極佳」。

李威特在白宮新聞記者會上告訴記者：「正如10月10日提供的備忘錄中所述，川普總統在華特里德醫療中心接受高級影像檢查，這是他例行健檢的一部分。所有檢查結果都已由放射科醫生和顧問醫生審閱，他們一致認為川普總統的身體狀況依然極佳。我相信今晚總統與媒體共進晚餐時，你們都會親眼看到這一點。」

