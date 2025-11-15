為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    準備派兵？ 川普：已「大致」決定如何處理委內瑞拉問題

    2025/11/15 14:58 編譯孫宇青／綜合報導
    川普（右）長期以來一直指控馬杜羅（左）是毒梟首領。（法新社檔案照）

    川普（右）長期以來一直指控馬杜羅（左）是毒梟首領。（法新社檔案照）

    在美國於拉丁美洲不斷升級的軍事部署，引發人們擔憂該地區衝突可能擴大之際，美國總統川普14日在搭乘空中一號前往佛州海湖莊園時表示，他已「大致」（sort of ）決定如何處理委內瑞拉問題。

    《法新社》報導，川普表示：「我不能透露具體細節，但我們在阻止毒品從委內瑞拉流入美國方面取得很大進展。」

    最近幾週，華府已向拉丁美洲部署戰艦、戰機和數千名士兵，並對21艘涉嫌走私毒品的船隻發動襲擊，造成至少80人死亡。世界上最大的航空母艦「福特號」也於11日抵達拉美，公開目標正是幫助打擊該地區的毒品走私活動。

    然而，委內瑞拉當局擔心，美國這次軍事部署，包括向波多黎各派遣F-35匿蹤戰機及在加勒比海部署美國海軍艦艇，是針對委國總統馬杜羅的一場政權更迭陰謀。

    《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）12日援引多位消息人士的說法指出，美國高階軍官已向川普提交針對委國潛在軍事行動的最新方案，其中包括對委內瑞拉的陸地打擊。

    不過，川普曾在2日淡化與委國開戰的可能性，但表示被他指控為毒梟的馬杜羅政權已進入倒數計時。

    哥倫比亞首位左翼總統裴卓（Gustavo Petro）則聲稱，美國此次軍事部署的最終目的是攫取委國的石油財富，並破壞拉丁美洲的穩定性。委國已宣布在全國範圍內部署軍隊，以應對美國在其沿海日益增強的海軍力量。

