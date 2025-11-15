為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    衝著日本？中國突宣布黃海中部17到19日進行「實彈射擊」

    2025/11/15 14:19 即時新聞／綜合報導
    中國今日宣布，本月17日至19日起，將在黃海中部進行實彈射擊，期間船隻禁止駛入。示意圖。（美聯社）

    中國今日宣布，本月17日至19日起，將在黃海中部進行實彈射擊，期間船隻禁止駛入。示意圖。（美聯社）

    日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」言論，中國駐大阪總領事薛劍回以「斬首」爭議發言，引發中、日關係緊張。中國今日宣布，本月17日至19日起，將在黃海中部進行實彈射擊，期間船隻禁止駛入。

    根據《央視》報導，中國海事局網站今日消息，鹽城海事局發布航行警告，從11月17日至19日起，每日0時至24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，期間禁止船隻駛入。不過，中國並沒有公開詳細的實彈射擊的座標範圍。

    《香港01》報導指出 ，演習區域接近中韓專屬經濟區（EEZ）重疊海域，戰略敏感性高，或對日本、韓國以及當地駐地美軍，都構成潛在的戰略壓力。

    日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」言論後，中日緊張關係加劇。中國駐大阪總領事薛劍回以「斬首高市」發言擴大爭議，日本則反擊要求薛劍道歉，甚至不排除將之驅逐出境；中國今日呼籲公民不要前往日本，日本則回應此舉並不符合兩國領導人先前所確認的互利共贏戰略關係，要求中方處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播