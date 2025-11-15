衝著日本？中國突宣布黃海中部17到19日進行「實彈射擊」

中國今日宣布，本月17日至19日起，將在黃海中部進行實彈射擊，期間船隻禁止駛入。示意圖。（美聯社）

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」言論，中國駐大阪總領事薛劍回以「斬首」爭議發言，引發中、日關係緊張。中國今日宣布，本月17日至19日起，將在黃海中部進行實彈射擊，期間船隻禁止駛入。

根據《央視》報導，中國海事局網站今日消息，鹽城海事局發布航行警告，從11月17日至19日起，每日0時至24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，期間禁止船隻駛入。不過，中國並沒有公開詳細的實彈射擊的座標範圍。

《香港01》報導指出 ，演習區域接近中韓專屬經濟區（EEZ）重疊海域，戰略敏感性高，或對日本、韓國以及當地駐地美軍，都構成潛在的戰略壓力。

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」言論後，中日緊張關係加劇。中國駐大阪總領事薛劍回以「斬首高市」發言擴大爭議，日本則反擊要求薛劍道歉，甚至不排除將之驅逐出境；中國今日呼籲公民不要前往日本，日本則回應此舉並不符合兩國領導人先前所確認的互利共贏戰略關係，要求中方處理。

