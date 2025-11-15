太可愛！MLB宣布大谷翔平愛犬Decoy連續3年獲「最有價值狗狗」

官方公布大谷翔平獲獎時全家一起慶祝的影片，只見愛犬Decoy坐在他和妻子田中真美子中間，表情相當驚恐。（取自X）

MLB道奇日本二刀流巨星大谷翔平生涯第4度摘下MVP。官方公布大谷翔平獲獎時全家一起慶祝的影片，只見愛犬Decoy坐在他和妻子田中真美子中間，表情相當驚恐；MLB官方也發布一段2023年、2024年以及今年Decoy在大谷獲獎時反應的影片集合宣布：「Decoy連續三年獲得最有價值小狗」。

MLB稍早公布MVP得主，毫無意外由大谷翔平獲得，這也是他生涯第4度獲得MVP。獲獎一刻，大谷翔平與田中真美子和愛犬坐在一起鼓掌歡慶，大谷隨後還「強吻」Decoy，面對主人的窒息式愛意，讓Decoy似乎有些不知所措，面露驚恐表情。

這段畫面流出後引發熱議，還有網友發現，大谷獲獎時穿著棕衣白褲、妻子穿著棕色洋裝，跟Decoy配色一模一樣，直呼這家人真的對Decoy很有愛。

另外，MLB官方X也特別發布一支2023年到2025年，大谷獲獎時Decoy的反應合輯，可見2023年年歲尚幼的Decoy還開心與大谷擊掌、玩耍，2024年直接不給面子跑走，2025年則是驚慌失措，每年的反應都相當有趣。MLB也宣布，Decoy連續三年獲得「最有價值小狗」。

Decoy is the Most Valuable Pup 3 years in a row! ???? pic.twitter.com/vwcO98tyF4 — MLB （@MLB） November 14, 2025

