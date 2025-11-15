為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    太可愛！MLB宣布大谷翔平愛犬Decoy連續3年獲「最有價值狗狗」

    2025/11/15 14:06 即時新聞／綜合報導
    官方公布大谷翔平獲獎時全家一起慶祝的影片，只見愛犬Decoy坐在他和妻子田中真美子中間，表情相當驚恐。（取自X）

    官方公布大谷翔平獲獎時全家一起慶祝的影片，只見愛犬Decoy坐在他和妻子田中真美子中間，表情相當驚恐。（取自X）

    MLB道奇日本二刀流巨星大谷翔平生涯第4度摘下MVP。官方公布大谷翔平獲獎時全家一起慶祝的影片，只見愛犬Decoy坐在他和妻子田中真美子中間，表情相當驚恐；MLB官方也發布一段2023年、2024年以及今年Decoy在大谷獲獎時反應的影片集合宣布：「Decoy連續三年獲得最有價值小狗」。

    MLB稍早公布MVP得主，毫無意外由大谷翔平獲得，這也是他生涯第4度獲得MVP。獲獎一刻，大谷翔平與田中真美子和愛犬坐在一起鼓掌歡慶，大谷隨後還「強吻」Decoy，面對主人的窒息式愛意，讓Decoy似乎有些不知所措，面露驚恐表情。

    這段畫面流出後引發熱議，還有網友發現，大谷獲獎時穿著棕衣白褲、妻子穿著棕色洋裝，跟Decoy配色一模一樣，直呼這家人真的對Decoy很有愛。

    另外，MLB官方X也特別發布一支2023年到2025年，大谷獲獎時Decoy的反應合輯，可見2023年年歲尚幼的Decoy還開心與大谷擊掌、玩耍，2024年直接不給面子跑走，2025年則是驚慌失措，每年的反應都相當有趣。MLB也宣布，Decoy連續三年獲得「最有價值小狗」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播