蘋果慘了！Apple Watch侵害血氧監測專利 判賠194億元

Apple Watch侵害Masimo的血氧監測專利，美國聯邦陪審團裁定賠償6.34億美元。圖為Series 9款式。（法新社）

美國加州聯邦陪審團14日裁定，蘋果公司的Apple Watch侵害醫療科技業者Masimo的血氧監測專利，必須賠償6.34億美元（約新台幣194億元）。

據《路透》報導，Masimo發言人表示，陪審團認同他們所提出的意見，亦即Apple Watch的運動模式、心率通知功能侵害到Masimo的專利；蘋果則對裁定結果相當不服，將會提出上訴。

請繼續往下閱讀...

蘋果與Masimo在美國展開持久且多線進行的訴訟，Masimo指控蘋果挖走員工竊取技術，美國貿易法庭曾認定侵害專利權一事成立，於2023年禁止Apple Watch Series 9與Ultra 2這2款智慧手錶輸入美國販售。

為了應對禁令，蘋果先是將Apple Watch的血氧監測功能移除，後續獲得美國海關及邊境保衛局批准，已在今年8月推出升級血氧監測功能的智慧手錶。

如今Apple Watch又被陪審團認定侵權，美國國際貿易委員會（USITC）之後將召開聽證會，以便確認是否要禁止升級功能的Apple Watch進入美國。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法