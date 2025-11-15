南韓團隊讓AI測驗大學入學考試 ChatGPT拔頭籌

ChatGPT在研究中贏得韓國大學入學考試的最高分。示意照。（美聯社）

假設AI是一名參加大學入學考試的學生，它會得到怎樣的成績呢？韓聯社與延世大學教授金時浩（김시호）的研究團隊合作，使用ChatGPT（GPT-5）、Gemini（2.5Flash）、Perplexity（Sonar）的免費版本以及DeepSeek的最新模型，挑戰測驗2026年韓國大學入學考試（대학수학능력시험，簡稱CSAT）的韓語、英語與數學。

根據《韓聯社》 報導，研究團隊讓4款熱門AI參加大考，實測如果這些人工智慧是真正的考生，它們可能會就讀哪些大學。為了確保測試環境與考試規定和韓國大學入學考試相同，所有的AI禁止搜尋網路，並被要求自行解決問題。

在測試中獲得第一名高分的模型是ChatGPT，尤其「數學」表現出色，儘管今年的數學題目，因穿插了大量高難度題目而被評為難度較高的考科，但ChatGPT仍然取得了優秀成績。

第二高分則是DeepSeek，它在韓語和英語方面的得分高於GPT，但由於其數學得分較低，導致其總分下降。

Gemini在數學方面表現出了較高的準確率，與ChatGPT類似，但可惜其韓語得分墊底。

而整體得分最低的是Perplexity，測試過程中經常出錯，例如在測試過程中突然拒絕回答，而且難以準確測量測試時間，此外，還違反CSAT考試規定，像是在考試期間上網搜尋資訊。

金時浩（김시호）教授表示：「儘管人工智慧模型取得了顯著進步，但它們在韓語的表現仍然不盡如人意，似乎無法解決我們所設想的高層次問題」。

