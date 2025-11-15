南韓衣戀集團物流中心驚傳大火 駭人景象曝光

南韓忠清南道天安市衣戀集團物流中心發生大火。（圖擷自「kangwhi」Threads）

南韓忠清南道天安市衣戀集團（E-LAND）時尚物流中心，今（15日）早6時10分許發生大火，從現場畫面可以看到上方樓層陷入火海冒出濃密黑煙，所幸並未有傷亡傳出。

據韓媒《中央日報》報導，物流中心火災發生時有2名保全和1名倉管，皆已順利疏散，除了忠清南道之外，京畿道南部、忠清北道和大田市也派遣人手支援灌救，共有300名消防員、120輛消防車輛前往現場。

請繼續往下閱讀...

由於建物內存放大量衣物等易燃物品，滅火相當困難。天安市政府於早上7時20分向民眾發出災害簡訊，要求市民遠離火災地點、開車外出時繞道而行，並且要小心避免吸入煙霧。

天安市E-LAND時尚物流中心於2014年7月完工，是地上4層、地下1層建物，可同時容納150輛貨車停靠，每天最多可處理5萬個包裹。

衣戀集團所獨家代理的New Balance、旗下快時尚品牌WHO.A.U.、SPAO皆已發布公告，指稱受此次火災影響可能導致客戶訂單送貨延後或取消。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法