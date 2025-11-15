日拉麵店員工把熊打跑後滿臉血淡定上班 店長曝超狂背景：他是傳奇

日本近期熊害頻傳，青森縣傳出店員遭熊襲擊的驚險事件。示意圖。（歐新社）

日本熊害頻傳，青森縣近日傳出驚險事件。一間拉麵店的員工清晨開店時遭遇野熊攻擊，不但成功將熊擊退，還負傷準備開店營業，堅毅的舉動在網路上引發熱烈討論。

根據《Yahoo! Japan》 報導，事件發生於9日清晨5點左右。當時該名員工準備到店門後方開啟煤氣設備時，突然與一頭黑熊正面相撞，兩者瞬間展開激烈扭打，員工臉部多處受傷，而熊則迅速逃離現場。

店長回憶，他在5點半抵達店裡時，看到員工滿臉鮮血、仍冷靜地備料，嚇得當場愣住，之後才得知對方竟然剛擊退一頭熊。該員工事後才說，他原本以為迎面而來的是一條大狗，「結果竟是熊」。

儘管右眼瞼及鼻子血流不止、臉部明顯腫脹，這名員工仍堅持不需送醫，還說出：「我沒事，我還得開店。」讓店長當場傻眼，最終店長仍強制叫來救護車，將他送往醫院治療。

這名57歲的員工身高約160公分，但體格健壯，加入拉麵店前，他曾在透析專門醫院擔任醫務人員，經驗豐富、遇事沉著，因此店內同事都稱他為「傳奇」。

店長推測，員工能在面對熊襲時保持冷靜，可能與他有醫療背景、熟悉基本急救及傷勢評估有關，加上穩重性格，才會把這場驚險攻擊視為「小傷」。

目前，逃逸的熊尚未被尋獲。拉麵店則決定在周邊增設防熊圍欄，並暫時休業以確保安全。

