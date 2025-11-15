中國通知呼籲公民暫勿前往日本！日本網友笑了狂喊：謝謝

中國呼籲公民暫勿前往日本。圖為京都，示意圖。（路透）

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」言論，中國駐大阪總領事薛劍回以「斬首」爭議發言，引發中、日關係緊張。中國外交部今日突然發出通知，呼籲中國民眾暫時勿前往日本，相關新聞在日本最大網路論壇5ch衝上熱門討論榜。不少網友留言：「請不要來，謝謝。」、「中國可以直接禁止沒關係」。

中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。內文稱「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。

還稱「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。

日媒報導此事後，相關討論在5ch上登上熱門討論前五名，網友紛紛留言表示：「京都居民：拜託了」、「謝謝」、「哦，別來，高市做得好」、「80%的日本人真心覺得這很好」、「他們現在就應該回中國去，永遠不要再回來」、「讓我們努力實現日本境內沒有中國人的目標」、「請不要來，很麻煩。謝謝。」、「呼籲根本沒有限制力」、「別來！別來！回家！」、「中國直接禁止不就好了。」

5ch熱議。已經Google翻譯處理。（取自5ch）

