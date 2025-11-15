守護者2投手涉操縱投球賭博 美參院致函MLB主席12/5前說明

守護者2名投手投手克拉賽、歐提茲，涉嫌在比賽中配合賭博操縱投球被捕。圖為克拉賽。（美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB）守護者2名投手克拉賽（Emmanuel Clase）與歐提茲（Luis Ortiz），涉嫌在比賽中配合賭博操縱投球被捕，參議院14日致函給MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）要求做出解釋，最晚要在12月5日之前提交。

據《ESPN》報導，參院商務、科學和交通委員會指出，克拉賽與歐提茲的涉案情況明顯比近年來的其他棒球賭博事件更為嚴重，從檢方起訴資料可以看到，這2名投手在多場比賽裡操縱投球情況，藉此讓下注的同夥獲利。

委員會表示，教士隊內野手馬卡諾（Tucupita Marcano）在效力海盜隊期間，涉及下注大聯盟多場賽事已在2024年被終身禁賽；至於克拉賽、歐提茲是從2023年5月就開始配合賭徒，MLB為何過了2年多的時間才發現。

委員會要求MLB說明何時、如何得知克拉賽與歐提茲涉嫌參與賭博，並提供文件詳細列出MLB的賭博規定、自2020年1月1日以來所有相關事件的調查詳情，最晚要在12月5日之前提交。

