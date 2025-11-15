BBC為剪輯演說道歉 川普仍將求償最高50億美元

美國總統川普今天表示，他將對英國廣播公司（BBC）提起訴訟，求償10億到50億美元。此前，BBC已為誤導性的川普演說剪輯影片道歉，但表示不會支付賠償金。（路透）

美國總統川普今天表示，他將對英國廣播公司（BBC）提起訴訟，求償10億到50億美元。此前，BBC已為誤導性的川普演說剪輯影片道歉，但表示不會支付賠償金。

法新社報導，川普在空軍一號（Air Force One）上向媒體表示：「我們將對他們提起訴訟，求償金額在10億到50億美元（約新台幣314億到1571億元）之間，大概就在下週的某個時候。我想我必須這麼做。他們甚至已經承認自己動了手腳。」

川普律師團10日向BBC寄出一封信，指控BBC因播出川普在2021年美國國會暴動案前發表演說的影片誹謗總統，並要求BBC在14日之前道歉並支付賠償金。

川普今晚表示：「你可以想見，英國民眾對發生的事感到非常憤怒，因為這顯示BBC是假新聞。」

他又說，他打算向英國首相施凱爾（Keir Starmer）提出關於BBC的議題。施凱爾一方面支持BBC的獨立性，但同時避免在與川普的爭議中選邊站。

川普說：「我將在週末打電話給他。他其實已經打電話給我了。他覺得非常不堪。」

BBC本月10日為去年播出的一段紀錄片道歉，這段紀錄片讓觀眾以為川普曾在2021年1月6日支持者襲擊美國國會前，直接呼籲採取「暴力行動」。這段影片的剪輯方式引發軒然大波，導致BBC總裁與最高新聞主管辭職。

BBC昨天表示，董事長夏哈（Samir Shah）已「親自致函白宮，向總統川普明確表示，他本人與BBC為總統演說的剪輯深感抱歉」。

然而，BBC補充表示：「雖然BBC對這段影片的剪輯方式深感遺憾，但我們強烈不同意這構成誹謗訴訟的依據。」

