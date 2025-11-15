拍片公審台灣遊客「16人點5份披薩」惹議 義大利店家道歉

義大利有間披薩店老闆，日前因拍影片公審台灣遊客16人只點5份披薩、3杯啤酒，仗著台灣遊客聽不懂怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」遭到許多台灣網友出征。（圖擷取自小紅書）

義大利有間披薩店老闆，日前因拍影片公審台灣遊客16人只點5份披薩、3杯啤酒，仗著台灣遊客聽不懂怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」遭到許多台灣網友出征，稍早老闆PO出道歉影片。

「pizza dal pazzo」位於義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅，近日該店老闆在社群PO出一段影片，影片中老闆控訴16名中國或日本遊客只點了5個披薩，怒罵「那些該死的中國人，要我給你們看嗎？是的！我給你們看。」接著將鏡頭帶往遊客，「嗨！你從哪裡來？中國嗎？中國嗎？」遊客回答「台灣」，老闆以義大利文怒嗆「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂。」遊客則以為老闆在熱情打招呼開心比讚。

該則影片在台灣社群引發熱議，許多人批評「沒必要這樣吧」、「可以直接說低消或是要點多少，而不是公審」、「多人分食可以吃更多美食」、「如果台灣人吃不下，是不是又會被公審浪費食物」也有人指出「去過義大利，他們都是一人吃一張披薩」、「義大利吃披薩是一人一個不分食的」。

老闆遭到出征後將公審影片下架，並在今日稍早PO出道歉影片，稱要向所有中國人與台灣人道歉，「你們是如此美好、神奇的人民」、「中國和台灣的一切都非常好。」

該老闆事後拍影片道歉。（圖擷取自 臉書）

