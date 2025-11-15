深受鄭南榕精神感動！IPAC裴倫德穿「我主張X香蘭」T恤掀網熱議

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德。（圖擷取自裴倫德Threads）

副總統蕭美琴成功造訪歐洲，並進入歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」活動發表演說，被視為重大外交突破，而IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）英俊外型引起不少台灣民眾矚目，他昨曬出1張穿著鄭南榕基金會T恤照片，指出「去年曾拜訪了鄭南榕紀念館，我深受感動」，貼文曝光引發大量網友迴響。

裴倫德昨於Threads使用繁體中文、英文2種語言發文並附上照片，內容提及「去年拜訪了由其女兒營運的鄭南榕紀念館，我深受感動。如果你還未去過的話，請一定要去看一下！」，自拍照可見，裴倫德穿著「我主張X香蘭 純百分百言論自由 T-shirt」T恤，相當帥氣。

請繼續往下閱讀...

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「你竟然知道鄭南榕還去過他的紀念館」、「謝謝lPAC創辦人裴倫德，為人權發聲、關心台灣」、「謝謝你協助台灣政治受難者的鄭南榕的女兒推廣紀念館」、「哇，太令人感動了！鄭南榕先生是台灣一位非常偉大的民主烈士」，還有網友直呼「怎麼帥到這麼沒天理我要大發瘋」、「要不是他身上那間鄭香蘭，他真的帥到好像AI」、「馬上去買鄭南榕基金會買，我主張X香蘭T」。

裴倫德。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法