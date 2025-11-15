美軍被國防商騙買高價產品！造價450元售價逾140萬

美國陸軍部長德里斯科爾，批評大型國防承包商欺騙軍方購買昂貴裝備。（彭博）

美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）批評，大型國防承包商欺騙軍方購買昂貴裝備，但事實上有更便宜的選擇，此前美軍曾披露洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）黑鷹直升機的螢幕控制鈕造價為15美元（約新台幣458元），卻賣到了4.7萬美元（約新台幣143.6萬元）。

據《路透》報導，美國部分國會議員長期認為國防商向軍方收取過高費用，不過德里斯科爾以現任陸軍部長的身分發表相關聲明相當罕見，他痛斥國防主要承包商欺騙了美國人民、五角大廈和陸軍。

德里斯科爾指出，會發生這種現象的部分原因，是源自於政府過去制定了激勵方案，鼓勵國防公司高價賣出產品，但他強調制度已經改變了，美國陸軍不會再照單全收。

據了解，因應日益嚴峻的國際威脅，美國陸軍正規畫簡化採購流程，從而更快地獲取新的裝備，陸軍打算在未來2至3年內採購至少100萬架無人機，但可能不會選擇大型國防商，而是與原本生產商業無人機的公司合作。

