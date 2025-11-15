為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國外交部突發通知 呼籲公民「暫勿前往日本」

    2025/11/15 01:06 中央社
    中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。示意圖。（美聯檔案照）

    中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。示意圖。（美聯檔案照）

    中日因為日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，緊張情勢進一步升溫。中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

    中國駐日大使館發布通知，標題為「提醒中國公民近期避免前往日本」。

    內文稱「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。

    「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。

    高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），不過仍要看實際發生的個別具體情況。

    中國外交部副部長孫衛東13日深夜召見日本駐中國大使金杉憲治，對於高市「台灣有事」的發言提出抗議，要求撤回。

    日本14日立刻以相同行動回應，外務省事務次官船越健裕下午召見中國駐日大使吳江浩，再次針對中國駐大阪總領事薛劍的斬首言論提出強烈抗議，要求中方採取適當應對措施。

