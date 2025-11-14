為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    普廷打消耗戰自傷缺工 北韓支援1.2萬人幫製無人機

    2025/11/14 22:43 編譯管淑平／綜合報導
    俄羅斯5月閱兵展示「天竺葵二型」無人機。（法新社檔案照）

    俄羅斯5月閱兵展示「天竺葵二型」無人機。（法新社檔案照）

    俄羅斯持續在烏克蘭戰場前線打消耗戰，後方軍工體系卻面臨人力吃緊。烏克蘭國防部情報總局（HUR）14日指出，莫斯科缺工，計畫從北韓引進多達1萬2000名勞工，協助俄國境內最大的「見證者」（Shahed）無人機生產工廠。

    《基輔獨立報》14日報導，烏克蘭國防部情報總局14日發文說，這批從北韓新引進的勞工，預計年底前到達，據報將送往俄羅斯韃靼自治共和國的阿拉布加公司（JSC Alabuga）工廠，該廠為俄國生產伊朗設計的「見證者」俄國國內版「天竺葵」（Geran）無人機的主力。

    發文指出，俄國與「Jihyang科技」貿易公司（Jihyang Technology Trade Company）近日就此事磋商，後者被指是北韓軍火貿易樞紐「綠松」（Green Pine）公司的幌子公司；「綠松」長期負責北韓飛彈等武器貿易業務，並且因協助北韓發展核武計畫遭美國財政部制裁。

    報導指出，俄國一直積極從開發中國家招募、哄騙，甚至綁架勞工，投入其戰爭機器，尤其是非洲和中亞地區。不過，即使是在烏俄戰爭前，俄國也向來仰賴進口勞工從事艱辛的勞力工作，尤其是在遠東地區，外來移工以北韓特別受歡迎。

    俄國透過對北韓政府的合約，僱用北韓勞工，工資直接支付給北韓政府。美國國務院2017年的《人口販運報告》曾指出，北韓勞工在伐木等產業「有如奴工」的處境，當時估計每年約有2萬名北韓人被派往俄羅斯工作。

    烏俄戰爭爆發後，提高這股勞工輸出需求，一名烏軍將領曾估算，到10月初為止，已有約2萬名北韓勞工在俄羅斯武器工廠工作。北韓也是目前在俄羅斯聯邦以外，唯一政府派兵為俄羅斯對烏克蘭作戰的國家，換取俄國回饋現代戰爭作戰方式和武器製造技術。

