阻民主黨取得國會多數 美司法部提告「加州選區重劃案」

美國司法部對提告，阻擋「加州選區重劃案」。（擷取自美國司法部網站）

美國司法部今天宣布，已對加州選區重劃計畫「第50號提案」提起法律訴訟。這份本月稍早獲得加州選民壓倒性通過的提案，可讓民主黨在明年期中選舉勝算大增。

法新社報導，加州選民4日投票通過「第50號提案」（Proposition 50），對民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）而言是一大勝利。紐松愈來愈藉由展現願意對抗美國總統川普（Donald Trump），來取得民主黨內領導地位。

請繼續往下閱讀...

英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州共和黨人上週已針對第50號提案，向加州中區聯邦地區法院提起訴訟。

美國司法部今天發布聲明表示，他們已加入這起訴訟，指控這項提案以「種族歧視方式」對國會選區進行「傑利蠑螈」（gerrymander，美國政治術語，指將選區劃分為有利於特定某方），違反美國憲法第十四修正案。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在聲明中說：「加州的選區重劃詭計是明目張膽的奪權，是對公民權利的踐踏及對民主程序的嘲弄。」

第50號提案可能讓民主黨在明年期中選舉新增5席，有利於爭奪美國國會控制權。

民主黨人的說法是，由於白宮為助其維持在國會的些微多數，而讓德州共和黨人在壓力下通過當地的選區重劃案，因此他們也要採取行動來創造公平的競爭環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法