日媒：「非官方」策略助台歐合作慣例化 中國難阻擋

《日本時報》14日報導，台灣正巧妙利用歐洲對中政策轉變的契機，拉近與歐洲關係；中國對台灣的國際孤立至少在歐洲適得其反，中國目前對於台灣在歐洲的「非官方」外交攻勢可以說無力阻撓。

報導指出，台灣迎接的歐洲代表團不僅較任何時候多，也透過現任副總統蕭美琴、前總統蔡英文與立法委員沈伯洋近日接續訪歐，試圖使雙方的合作、尤其在貿易與安全領域方面慣例化。

專家說，隨著中國與西方關係惡化，台北積極接觸歐洲，凸顯台灣如何在不尋求正式承認下，極力擴大自身的能見度，並創造政治動能，這樣的動能正快速增強。一些專家也認為，近期台歐間的互動正反映歐洲的觀點，亦即可以應付中國某個程度的反制。

亞洲協會政策研究所中國分析中心的格拉諾（Simona Grano）說，「許多歐洲國家現在認定，與台灣之間有限的政治訊號，以及中低層次的交流，比如演說、國會互動以及貿易與科技合作，面臨的是可控風險」。

她指出，「他們正嘗試透過慣例化、準官方的模式，擴大務實合作，同時避免正式的外交承認」，該目標是使交流常規化，並降低政治壁壘，使合作成為「公認的慣例」。

格拉諾表示，該策略削弱北京宣稱的可控制台灣對外交流的主張，但又不推翻這些國家的「一中政策」。

對於台灣，尋求與歐洲更密切關係是再自然也不過，其目標明確：台灣希望多元化安全與經濟夥伴關係，降低對任何單一夥伴的過度依賴，並在國際機構中取得更廣泛的合法性。

地緣政治與情報公司Rane亞太分析師布拉澤克（Chase Blazek）說，「台灣希望歐洲將他看作是『我們中的一份子』，亦即全球主要的自由民主國家之一，而非世界另一端的朦朧『他者』」。

分析師指出，歐洲的台灣政策旨在平衡價值與利益。歐洲一方面捍衛民主與人權，另一方面多元化供應鏈，確保取得關鍵技術。

報導說，歐洲對中政策轉變的一個重要因素，是從烏克蘭戰爭到貿易與人權等廣泛議題上，與北京的關係惡化，促使許多歐洲國家重新思考維持與北京密切關係的代價，而台北正巧妙地利用此戰略調整。

迄今為止，中國主要透過強硬的外交抗議表達對台灣外交突破的不滿，但多數情況並未採取懲罰措施。專家說，原因在於中國希望避免引發國際社會強烈反彈以及一連串的政治結盟。

格拉諾表示，「中國面臨展現決心，或者承受廣泛國際孤立或經濟痛苦的風險」。這意謂目前北京無力阻止台北的非官方外交攻勢，至少在不付出高昂代價下，情況是如此。

