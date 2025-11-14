AI爬蟲偷走流量改寫「網路經濟」 內容網站急出招反制

AI與人類示意圖。（路透檔案照）

一批看不見的人工智慧（AI）「爬蟲」大軍，正改寫網路經濟。這些爬蟲程式在網站大肆爬取內容，餵養科技巨頭的生成式AI演算法，卻未經允許也不必付費，也不一定為網站帶來流量，仰賴廣告和點閱率的內容網站，正亟欲反制。

《法新社》14日報導，AI聊天機器人興起前，網站讓搜尋引擎機器人讀取內容，換來增加搜尋結果曝光度，網站可獲得流量和廣告收益。但是生成式AI的迅速發展，已使Google、OpenAI等大型科技公司，得以利用網路爬蟲程式為聊天機器人蒐集資料，完全不需要人類使用者造訪原始網站，就能取得內容。

這種變化已使媒體機構等傳統內容生產者的線上業務和廣告收入，受到AI爬蟲侵蝕。數據管理公司Dataiku AI策略部門負責人穆梅爾（Kurt Muehmel）說，過去網站開放讓機器人存取，是「用內容換讀者」，但是生成式AI的出現「徹底打破」這個模式。

不僅媒體，線上百科「維基百科」（Wikipedia）上月報告指出，由於AI搜尋引擎提供摘要，該網站2024年到2025年的真人訪客流量下跌8%。

美國網路服務公司Cloudflare執行長普林斯（Matthew Prince）指出，這種緊張關係的根本在於，「這套由AI驅動的網路新商業模式，並不會帶來流量」。處理全球逾兩成網路流量的Cloudflare公司，今年夏天宣佈新措施，協助網站封鎖未經允許或未付費的AI爬蟲。

普林斯在葡萄牙里斯本舉行的網路高峰會（Web Summit）場邊向法新社說，這項措施已用於超過1000萬個網站，引起了AI巨頭的注意，這項功能「基本上就像立了一塊限速或禁止闖入的牌子」，行為惡劣的機器人雖然仍然可能繞道，但是Cloudflare可以追蹤來源，「時間一久，我們就能在相信AI公司無法輕易突破的情況下，加強這些控管措施」。

較小規模的措施如美國新創公司TollBit，現與超過5600個網站合作，包括《今日美國》（USA Today）、《時代雜誌》（Time）和《美聯社》（Associated Press）等媒體，免費提供分析數據，由網站業者自定內容存取費率，按AI讀取的每一份內容收費，讓網路新聞出版業者封鎖、監視AI爬蟲並將這類爬蟲流量變現。

不過，穆梅爾認為，AI爬蟲主導網路經濟，並不是靠單一公司或零星措施就能解決，「這是一場會花上好幾年的整個網路經濟進化」。普林斯說，若任由這些爬蟲機器人繼續存取網站內容，「內容創作的所有誘因都將消失」，那會是不僅對人類、實際上也是對需要大量原創內容訓練其系統的AI公司的損失。

