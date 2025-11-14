全球最多訂閱網紅出招！MrBeast砸重金蓋「遊樂園」震撼沙國

美國網紅「MrBeast」開設了自己的主題樂園。（法新社）

美國網紅「MrBeast（野獸先生）」的YouTube頻道，擁有全球最多訂閱，總訂閱人數已達到4億，如今MrBeast準備進軍實體娛樂產業，開設1座以頻道內容發想的挑戰與遊戲，作為園區主題的遊樂園。

英媒《太陽報》報導，這座名為「Beast Land」的主題樂園，昨（13）日已在沙烏地阿拉伯開幕。MrBeast表示，「我們打造了依照影片設計的客製遊戲，這些遊戲在其他任何地方都不存在，並且會有全球最大的獎品牆。」

據報導，樂園裡面除了常見的雲霄飛車之外，還有各種原創的遊戲，像是「Airmail」，遊客會拿著1個帶有重物的袋子乘坐滑索，必須將袋子投向下面的目標位置；「Drop Zone」則是有6個人站在陷阱門上，所有玩家面前會亮起1個按鈕，但最慢按下按鈕的人會掉落，而最後留下的玩家會獲得最多分數。

當被問到為什麼選擇開在沙烏地阿拉伯時，MrBeast回答，因為他的觀眾除了來自美國之外，他在中東地區亦擁有大量粉絲。目前，遊樂園共有4種不同的票種，包括每人僅5.12英鎊（約新台幣209元）的「入場票」，這個價錢只比大麥克貴一點，但不包含任何遊樂設施、體驗或遊戲。

另外3種門票為10.03英鎊（約新台幣405元）、20.27英鎊（約新台幣819元）的兒童票，分別可以遊玩2或3項遊樂設施；而50.99英鎊（約新台幣2061元）則包含全部的體驗和設施。

美國網紅「MrBeast」的訂閱數已達4億。（路透社）

