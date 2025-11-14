為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    全球最多訂閱網紅出招！MrBeast砸重金蓋「遊樂園」震撼沙國

    2025/11/14 23:29 即時新聞／綜合報導
    美國網紅「MrBeast」開設了自己的主題樂園。（法新社）

    美國網紅「MrBeast」開設了自己的主題樂園。（法新社）

    美國網紅「MrBeast（野獸先生）」的YouTube頻道，擁有全球最多訂閱，總訂閱人數已達到4億，如今MrBeast準備進軍實體娛樂產業，開設1座以頻道內容發想的挑戰與遊戲，作為園區主題的遊樂園。

    英媒《太陽報》報導，這座名為「Beast Land」的主題樂園，昨（13）日已在沙烏地阿拉伯開幕。MrBeast表示，「我們打造了依照影片設計的客製遊戲，這些遊戲在其他任何地方都不存在，並且會有全球最大的獎品牆。」

    據報導，樂園裡面除了常見的雲霄飛車之外，還有各種原創的遊戲，像是「Airmail」，遊客會拿著1個帶有重物的袋子乘坐滑索，必須將袋子投向下面的目標位置；「Drop Zone」則是有6個人站在陷阱門上，所有玩家面前會亮起1個按鈕，但最慢按下按鈕的人會掉落，而最後留下的玩家會獲得最多分數。

    當被問到為什麼選擇開在沙烏地阿拉伯時，MrBeast回答，因為他的觀眾除了來自美國之外，他在中東地區亦擁有大量粉絲。目前，遊樂園共有4種不同的票種，包括每人僅5.12英鎊（約新台幣209元）的「入場票」，這個價錢只比大麥克貴一點，但不包含任何遊樂設施、體驗或遊戲。

    另外3種門票為10.03英鎊（約新台幣405元）、20.27英鎊（約新台幣819元）的兒童票，分別可以遊玩2或3項遊樂設施；而50.99英鎊（約新台幣2061元）則包含全部的體驗和設施。

    美國網紅「MrBeast」的訂閱數已達4億。（路透社）

    美國網紅「MrBeast」的訂閱數已達4億。（路透社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播