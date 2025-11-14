淫魔富豪前女友坐爽牢 享特權「衛生紙自由」

美國已故富豪淫魔艾普斯坦的共犯兼前女友麥克斯威爾。本圖攝於2014年5月6日的紐約市。（法新社檔案照）

麥克斯威爾目前在德州布萊恩監獄服刑。圖為今年8月7日拍攝的該監獄大門。（美聯社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼數月前爆料為美國總統川普洗白後，涉及性販運的美國已故淫魔富豪艾普斯坦（ Jeffrey Epstein）的共犯兼前女友、在美國德州監獄服刑的麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），再度躍上媒體版面：相較於其他女受刑人得為每週只配發2捲、不夠只能掏錢買的衛生紙煩惱，麥克斯威爾早已實現「衛生紙自由」。

美國有線電視新聞網（CNN）說，麥斯威爾的衛生紙要多少有多少，只要開口就行。

前英國名媛麥克斯威爾原本被關押在安全戒備級別較高的佛羅里達州監獄，今年7月接受美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）訪談之際，被轉移到安全戒備層級最低的德州布萊恩聯邦監獄（Federal Prison Camp Bryan）。CNN說，知情人士爆料的「衛生紙自由」，不過是麥克斯威爾在布萊恩享受的諸多特權之一，反映出理應一視同仁的監獄規定，看似根本管不到麥克斯威爾。

曾在聯邦監獄服刑的監獄顧問曼格爾說（Sam Mangel）說，衛生紙在監獄中是極有價值的重要物資，人犯會囤積與藏匿衛生紙不讓管理員看到。「你想想看，」現有數名客戶正在布萊恩服刑的曼格爾說，「1、2天沒洗髮精洗頭沒事，但你不能（1、2天）沒有衛生紙。」

布萊恩監獄女囚每人每週通常配發2捲衛生紙，怕不夠用可在1週1次的購物日向監獄福利社購買，1捲2.25美元（約台幣70元）。

除了「衛生紙自由」，麥克斯威爾在布萊恩還坐享其他特權，像是布萊恩的牢房通常是4人1間，但麥克斯威爾一度室友都被調走得以獨居；當麥克斯威爾抱怨其他人犯坐在附近的桌子旁窺探她的牢房時，那些桌子就被移走。此外，麥克斯威爾的三餐與郵件直送牢房，獄方還在面會上提供特殊待遇，包括讓她在正常時段以外於監獄教堂的牧師辦公室進行私人會面。

CNN說，這些麥克斯威爾的獄中特權，來自知悉她服刑生活的消息人士，以及與目前仍布萊恩服刑的囚犯有所接觸者的爆料。

對此，美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）表示，該局有責任確保所有受刑人受到平等對待以及免於暴力；另1名川普政府官員說，麥克斯威爾在布萊恩監獄的特殊待遇，包括獲准使用監獄教堂進行私人面會，對確保麥克斯威爾及其獄友的安全「有其必要」。

艾普斯坦因涉及仲介未成年人賣淫等性犯罪遭起訴，2019年在候審期間死於獄中，官方說法是自殺，但滅口陰謀論四起，特別是接受艾普斯坦提供的未成年人性服務者，據信不乏國際級權貴，包括日前被撤光王室頭銜的前英國王子安德魯。

川普去年爭取重新執政時曾誓言公布艾普斯坦檔案，但就任後卻未果；外傳艾普斯坦有一份客戶名單，全球首富、川普前麻吉馬斯克爆料川普名列其中。但根據8月公布的司法部訪談內容，麥克斯威爾極力為川普洗白，指稱所謂的艾普斯坦「客戶名單」根本不存在。

2020年7月2日，美國檢方召開記者會宣布起訴麥克斯威爾。（美聯社檔案照）

