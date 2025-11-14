川普擬售沙國F-35 五角大廈憂技術外流中國

川普政府正在討論出售沙烏地阿拉伯F-35戰機，但五角大廈一份報告警告，此舉可能導致F-35技術遭中國取得。（美聯社）

沙烏地阿拉伯實質領袖、王儲穆罕默德．沙爾曼18日將訪美，預計與美國總統川普討論潛在的F-35戰機和一系列共同防禦協議。然而，紐約時報13日引述知情人士披露，美國戰爭（國防）部轄下國防情報局（DIA）在一份情報報告中示警，稱一旦出售阿國F-35戰機，中國可能透過間諜活動或與阿國的安全夥伴關係取得該戰機的技術。

美沙政府一直試圖敲定向沙國出售48架、價值數十億美元F-35戰機的最終協議，美國戰爭部長赫格塞斯預料將批准，再進入跨部會審查程序，但研究這筆交易的國防情報局官員，對於該先進戰機的技術恐怕外流中國憂心忡忡。

據了解，中沙之間存在一些軍事聯繫，中國軍方正協助沙國建造及獲取能力更強大的彈道飛彈，且沙國多年來一直從中國採購短程彈道飛彈，最近開始採購射程更遠、性能更強的中國飛彈，取得自行製造飛彈零件、建立生產設施的技術，並進行試射，顯然希望能自行生產飛彈。

加州「密德伯里國際研究學院」武器管制專家路易斯（Jeffrey Lewis）指出，他曾看過沙國一處飛彈試驗的衛星影像，宛如中國試驗場的縮小版。國防情報公司「詹氏公司」航空編輯詹寧斯（Gareth Jennings）表示，對沙國而言，採購美國最先進的F-35，將使沙國空軍在匿蹤性能方面獲得巨大優勢，並有助於飛行員以現有戰機無法做到的方式評估複雜的戰場環境。

正因如此，出售沙國F-35也引發以色列在中東地區能否繼續掌握軍事優勢的疑慮。自1973年以阿戰爭以來，美國政府一直致力確保以色列在該地區的軍事優勢，甚至在前幾屆政府中，還曾有一個高度機密、歷時數月的跨部會流程，審查擬議中的該地區武器銷售是否符合該目標。目前，以色列是該地區唯一擁有F-35的國家，並在去年10月和今年6月都動用F-35對伊朗發動空襲。詹寧斯指出，在6月的12天戰爭中，F-35摧毀伊朗部分防空系統，使以色列其他老舊戰機「幾乎不受干擾地在伊朗上空作戰」，是該次行動成功的重要因素。

2020年時的川普政府也曾同意向阿拉伯聯合大公國出售F-35，做為促成阿聯與以色列根據「亞伯拉罕協議」關係正常化的一環，但部分美國官員當時就反對這項軍售，原因同樣是阿聯與中國關係密切，以及擔心以色列軍事優勢因而弱化。2021年接手的拜登政府暫停這筆交易，主因正是一旦F-35部署在阿聯，中國可能獲得技術。隨後，美方向阿聯提出一系列要求，包括在戰機上安裝鎖死鍵，以便美方在必要時使戰機無法運作，但阿聯認為過於苛刻，最終交易告吹。

據了解，在討論對沙國的F-35出售案時，美方官員也考慮到是否設置技術安全保障措施，但目前尚不清楚軍售協議中會包含哪些內容，以及五角大廈的情報報告是否提出任何建議。沙國是美國武器的最大買家。

