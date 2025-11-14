「我再也受不了」！ 新曝光電郵狠打臉安德魯 揭切割淫魔大亨內幕

美國法院2021年8月公佈的安德魯（左）與朱弗里（中）合照，右後方女子為艾普斯坦前女友、性醜聞案同夥麥克斯韋爾。（法新社檔案照）

英國國王查爾斯三世的胞弟安德魯，因為捲入美國已故富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞，被剝奪王室頭銜，包括他與生俱來的「王子」身份。不過，安德魯的麻煩還沒結束，12日新曝光的一批電郵，揭露他曾試圖與此案切割，也削弱他過去否認見過已故吹哨者女子朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）的說法。

《美聯社》13日報導，12日公佈的數以千計、部分內容被塗黑的電郵，重新挑起對安德魯的性侵指控，並且削弱他一再否認曾與朱弗里見面的說法，也揭露出幕後一些設法攻擊朱弗里說法的種種努力。安德魯迄今堅決否認朱弗里的所有指控，但他先前已庭外和解，據報支付她數百萬美元。

2011年媒體首次披露安德魯與艾普斯坦的關係時，安德魯被迫辭去英國貿易特使職務。2019年，艾普斯坦因涉嫌性交易再度被捕，有關安德魯的醜聞再度浮上檯面。朱弗里指出，她17歲時遭販運，與安德魯發生性行為。為了洗刷形象，安德魯當年接受英國廣播公司（BBC）專訪，堅稱從未見過朱弗里，並說自己已在2010年12月和艾普斯坦斷絕聯絡。

但是其他曝光的電郵顯示，他與艾普斯坦的友誼，持續的時間遠比他公開承認的久，也削弱安德魯對一張他和朱弗里合照的說法。這張照片中，安德魯手攬著朱弗里的腰部，安德魯過去曾說，照片經過變造，因為他不記得拍過這張照片。然而，艾普斯坦在2011年一封電郵中寫道：「是的，她搭過我的飛機，是，她也的確和安德魯合照過，就像我的許多員工一樣。」艾普斯坦在這封信中稱朱弗里是說謊的人，他也在多封電郵中談到找記者調查她，並暗示「白金漢宮會樂見此事」。

2011年3月英國《週日郵報》（Mail on Sunday）準備刊登朱弗里的指控前，詢問艾普斯坦有何回應，艾普斯坦將來信轉寄給他通訊錄中一名標註為「公爵」（The Duke）的聯絡人，該處聯絡人內容雖部分被塗黑，但顯然就是指安德魯。那名「公爵」回信寫道：「請務必確保每一份聲明或律師函，都清楚聲明我沒有牽涉其中，而且我過去和現在，都對這些指控一無所知」、「我這邊再也承受不了了」。

