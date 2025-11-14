為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    烏克蘭反擊了！俄國關鍵「石油港」陷火海 轟炸畫面曝光

    2025/11/14 20:31 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯的新羅西斯克港燃起熊熊大火。（擷取自X）

    俄羅斯的新羅西斯克港燃起熊熊大火。（擷取自X）

    烏克蘭軍隊今（14）日凌晨，對俄羅斯在黑海的某個重要煉油廠與港口，發動了大規模的攻擊，甚至造成國際原油價格瞬間飆升。

    英媒《太陽報》報導，俄羅斯的新羅西斯克（Novorossiysk）石油港爆炸後，馬上就被濃烈的煙霧與火焰吞噬，基輔當局以無人機猛烈轟炸這座關鍵的石油港，並造成嚴重的破壞。

    據報導，烏克蘭的攻擊目標是俄羅斯石油出口的關鍵設施，而這些設施也為普廷對烏克蘭發動的戰爭中，提供了必要的燃料。俄羅斯國防部表示，俄羅斯的防空部隊在一夜之間，擊落跟攔截了216架烏克蘭無人機。

    俄羅斯國防部指出，其中有66架是在俄羅斯南部的克拉斯諾達爾（Krasnodar）被擊落，這邊就是遭到攻擊的煉油廠與港口所在之地。據了解，這場大規模的攻擊共造成1艘船，和當地多棟建築物受損，更導致3人受傷。目前，3名受傷的船員正在醫院接受治療。

