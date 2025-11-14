前英情報處長：普廷無意議和 西方若軟弱牽動習近平對台動作

烏軍在前線對俄軍開砲。（路透檔案照）

剛卸任的英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）前處長摩爾（Richard Moore）近日接受訪問指出，近期的情報評估顯示，俄羅斯總統普廷無意與烏克蘭達成和平協議，他認為，若要達成美國總統川普尋求的和平協議，西方須對普廷施加更大壓力。

《彭博》13日報導，9月卸下軍情六處處長一職的摩爾，在彭博Podcast節目「The Mishal Husain Show」訪問中說，自己一直到幾週前，都還能接觸到相關情報評估，依照這些情報，「在目前情勢下．．．他（普廷）還沒準備好達成協議」。他說：「情資告訴我們，普廷無意達成協議，對他來說，不單是領土問題，而是要主宰烏克蘭，把烏克蘭塑造成更像其鄰國白俄羅斯那樣的國家。」

摩爾認為，需要讓普廷受到更多壓力，普廷才會準備達成協議。他指出，川普政府內部對普廷的思維也正在演變；情報人員出身的普廷，「很明顯在耍我們」、正試圖操弄西方到對他有利的位置，而西方需要設法箝制他，不讓他有那樣的操作空間。

摩爾也警告，若西方不協助烏克蘭在戰場上獲勝，可能會在中國的行動上有後果。他說，中國國家主席習近平正「真的非常仔細地」觀察西方對烏俄戰爭的反應，「若他看到我們在烏克蘭問題上軟弱，他將對在南海以及可能在台灣問題上的所作所為作出結論，這確實存有危險」。

摩爾表示，西方可在多層面上進一步支持烏克蘭，包括允許基輔更廣泛使用長程武器、提供更多防空基本裝備，也有機會在俄國國內升高對普廷的壓力。他說，這些並非一蹴可及，須有耐心、並做好準備，「我們不能輸掉這場意志的較量」。

