求西瓜卡企鵝別畢業連署破2.1萬份 JR東日本：周邊商品賣到這個月

JR東日本宣布，企鵝周邊商品計畫銷售至2027年3月底為止。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

JR東日本旗下交通IC卡「Suica」（モバイル，俗稱︰西瓜卡）的人氣吉祥物企鵝在11日宣布，將在2026年度末「畢業」，網友不捨，紛紛在請願網站上發起線上請願，呼籲JR東日本別讓企鵝畢業，截至目前已經有21876份連署。

《女性自身》報導，企鵝作為西瓜卡吉祥物已經25年，當JR東日本記者會結束後，網友立刻發起線上請願，希望JR東日本能取消讓企鵝畢業的決定。對此，JR東日本公關部回應，西瓜卡企鵝對人們使用與認識西瓜卡做出重大貢獻，衷心感謝所有人的支持，不過，企鵝的周邊商品計畫在2027年3月底停止銷售。

請繼續往下閱讀...

連署者在請願網站留言「它不僅僅​​是JR東日本的吉祥物，它就像一個永遠陪伴著我的存在」、「每次看到企鵝都讓我感到很安心，希望可以取消畢業計畫」、「企鵝是我小小的慰藉，我從沒想過有一天會沒有它」、「我想守護企鵝的笑容」、「每當不想上班時，看到車票上的企鵝，彷彿在鼓勵我說『沒事的，走吧』，不希望企鵝畢業」、「一提到西瓜卡就會想到企鵝了，希望JR東日本能重新考慮」。

網友發起線上請願，希望JR東日本取消讓企鵝畢業的決定。（擷取自請原網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法