日本東京都也熊出沒！青梅市將發熊鈴給學生 他示警：恐有反效果

日本各地熊出沒事件激增，引發家長與學童的擔憂；示意圖。（歐新社）

日本熊出沒頻傳，光東京都青梅市今年就有43件目擊熊或見過熊足跡的通報，雖傳出人員傷亡，但青梅市在13日宣布，將發「熊鈴」給全市28所國中小共7740名學生防熊。

綜合外媒報導，日本各地熊出沒事件激增，今年10月19日，青梅市有個小學附近的住宅區曾出現一隻疑似熊的動物，引發家長與學童擔憂。市政府13日宣布將採購8000個熊鈴，發給全市28所國中小共7740名學生，希望學生在戶外活動時能隨身攜帶熊鈴以提升安全。

請繼續往下閱讀...

據了解，日本市面上最常見的防熊道具即為「熊鈴」，主要利用搖響聲響來提醒熊有人類靠近。不過，山林情報館長佐佐木俊尚提醒，有些熊已經開始習慣熊鈴聲響，因此，在遇到具有攻擊性的熊時，搖鈴反而可能吸引其注意。

但在岩手縣採山菜維生長達25年、曾遭受熊攻擊的佐藤誠志持相反看法，「確實有些地區的熊已經對鈴聲習以為常，但如果是高音、能夠遠遠傳播出去的鈴聲，我認為仍然具有一定效果」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法