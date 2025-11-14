為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本東京都也熊出沒！青梅市將發熊鈴給學生 他示警：恐有反效果

    2025/11/14 23:19 即時新聞／綜合報導
    日本各地熊出沒事件激增，引發家長與學童的擔憂；示意圖。（歐新社）

    日本各地熊出沒事件激增，引發家長與學童的擔憂；示意圖。（歐新社）

    日本熊出沒頻傳，光東京都青梅市今年就有43件目擊熊或見過熊足跡的通報，雖傳出人員傷亡，但青梅市在13日宣布，將發「熊鈴」給全市28所國中小共7740名學生防熊。

    綜合外媒報導，日本各地熊出沒事件激增，今年10月19日，青梅市有個小學附近的住宅區曾出現一隻疑似熊的動物，引發家長與學童擔憂。市政府13日宣布將採購8000個熊鈴，發給全市28所國中小共7740名學生，希望學生在戶外活動時能隨身攜帶熊鈴以提升安全。

    據了解，日本市面上最常見的防熊道具即為「熊鈴」，主要利用搖響聲響來提醒熊有人類靠近。不過，山林情報館長佐佐木俊尚提醒，有些熊已經開始習慣熊鈴聲響，因此，在遇到具有攻擊性的熊時，搖鈴反而可能吸引其注意。

    但在岩手縣採山菜維生長達25年、曾遭受熊攻擊的佐藤誠志持相反看法，「確實有些地區的熊已經對鈴聲習以為常，但如果是高音、能夠遠遠傳播出去的鈴聲，我認為仍然具有一定效果」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播