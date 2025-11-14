為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    因應史上最嚴重熊害 日本動用退役警當「政府獵人」助獵捕

    2025/11/14 18:10 編譯管淑平／綜合報導
    秋田市一處公園豎立的熊出沒警告牌。（歐新社檔案照）

    秋田市一處公園豎立的熊出沒警告牌。（歐新社檔案照）

    日本熊害問題嚴重，政府派出自衛隊支援捕熊後，14日修改對策，定出三階段因應方案，包括任用退役員警、自衛隊為「政府獵人」，協助控制熊出沒攻擊人類問題。

    根據《法新社》、日本《共同社》14日報導，內閣官房長官木原稔14日主持相關部長特別會議，討論熊害因應之道，會中通過一套政策方案，包括請具有使用槍枝經驗的退役警察和自衛隊，加入地方政府的熊隻獵捕行動。

    木原稔在記者會上表示，這份方案目標在於透過把熊驅逐出人類生活環境、強化抓捕行動，以減少過多的熊隻族群。三階段措施分為緊急、短期和中期進行，當中緊急對策包括鼓勵退役員警、自衛隊人員取得狩獵執照，任用為「政府獵人」，支援地方政府。

    根據環境省數據，2025年度日本各地已有13人遭熊攻擊身亡，創下有史以來最高紀錄，同時仍頻頻傳出熊闖入民宅、在校園附近遊蕩，甚至闖入超市搗亂事件。科學家認為，熊隻侵入人類住宅區，主因是熊群數量快速增加，加上今年橡實收成不佳，以及人類人口減少導致棄耕地增加，使熊更容易接近人類活動範圍。

    日本政府13日起開放警察，在緊急情況下使用步槍射殺在住宅區出沒的熊隻，岩手縣部份地區當日已有員警攜帶步槍巡邏，一些地方政府也開始動員機動隊員警和當地獵人合作捕殺熊隻。木原稔表示，依照最新通過的政策方案，中央將提供補助金給地方政府，用於調查熊群數量，以及在熊冬眠後的春季，加強獵捕。

