    國際

    尷尬了！知名大報末段忘刪AI提示語 遭讀者抓包

    2025/11/14 19:24 即時新聞／綜合報導
    巴基斯坦老牌大報《黎明報》遭眼尖讀者發現，刊登的文章文末忘了刪除ChatGPT的提示語。（圖擷取自X/@SHABAZGIL）

    巴基斯坦老牌大報《黎明報》遭眼尖讀者發現，刊登的文章文末忘了刪除ChatGPT的提示語。（圖擷取自X/@SHABAZGIL）

    巴基斯坦知名大報《黎明報》（Dawn）12日刊出一篇商業報導傳出重大失誤。有眼尖讀者發現，內文竟誤將AI編輯提示語一起刊登在文章末段。消息曝光後，雖報社在第一時間更改了電子版內容並出面道歉，但原文仍在社群上瘋傳，引來罵聲。

    綜合外媒報導，《黎明報》12日刊登一篇汽車銷量爆增的報導，報導掛有記者名字，但文章文末卻出現異常AI指示語。據網友提供的照片顯示，紙本版內容文末完整地寫道：「如果你需要的話，我也可以做出更醒目的頭版版本，並搭配一行式統計數據與資訊圖表，以達到最佳閱讀效果。你想讓我這麼做嗎？」等同曝光了文章並非記者所寫。

    事件延燒至今，雖《黎明報》已更正電子版的內容，但此事件仍在社群媒體上發酵。網友表示「編輯到底有沒有在校稿」、「用媒體道德教訓別人的同時，自己卻刊登AI文章」、「這種程度應該是免費版」。

    對此，該報編輯部出面發布聲明也承認疏失，聲明表示「這篇報導確實使用了人工智慧進行編輯，報導中還包含一些生成過程產生的文字，直接地違反了我們現行的人工智能政策。目前也正在調查這起違規事件，並承諾未來會更加謹慎」。

