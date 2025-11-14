遠離車馬喧！瑞典力推森林寧靜觀光 說話音量要低於45分貝

瑞典南部的旅遊推廣單位日前推出讓遊客入住森林小屋並要求保持安靜的寧靜觀光。圖為上月28日拍攝、位於瑞南斯坎尼的赫爾的「靜謐小屋」。（法新社）

瑞典南部的旅遊推廣機構「造訪斯坎尼」（Visit Skane）日前推出名為「靜謐小屋」（Silent Cabin）的活動，邀請遊客免費下榻森林小屋4天，條件是入住期間說話得輕聲細語以及不使用手機，藉此在推廣瑞典寧靜觀光的同時，也讓各界注意到噪音的危害。

該活動的發想，源自許多遊客認為，瑞典的魅力是寧靜。活動策劃人之一諾格倫（Josefine Nordgren）說，遊客之所以選擇來瑞典旅遊，是為了放鬆、平靜、舒緩身心，與體驗大自然；即便在德國，噪音污染也是瑞典的10倍。

請繼續往下閱讀...

根據歐洲環保署（European Environment Agency），噪音是僅次於空污的第2大影響歐洲人健康的有害環境因素；歐盟地區有1/5的人暴露於有害健康的噪音等級。

「造訪斯坎尼」今秋邀請3對來自都會地區的遊客免費體驗寧靜觀光，條件是說話音量必須維持在比正常交談音量約60分貝還低的45分貝以下。為確保受邀入者確實遵守規定，小木屋內的櫥櫃最上方裝有1具與主辦單位系統連線的分貝計，入住者若被發現長時間說話太大聲，有可能會被掃地出門。

與姐姐喬安娜一起受邀體驗的26歲德國女子莉絲．霍姆（Lise Holm），很認同在小木屋裝分貝計，認為如此一來活動體驗者才會認真以對。

4天來，這些活力旺盛、自稱話癆的體驗者只在有必要時才壓低聲音說話，或乾脆透過無聲的比手畫腳來交流；他們把時間花在散步、打坐、畫畫、生營火上——很少說話。莉絲自稱感到煥然一新，她姊姊喬安娜則說，她們聽到一些沒聽過的噪音，因為以往每天的生活太吵與快速。

「造訪斯坎尼」的諾格倫說，強迫客人安靜以維持景點寧靜，如此也能改善客人健康。「你若保持安靜與心平氣和，音量低於45分貝，將有助於身心健康」。深有同感的莉絲說，她覺得身體能量有所提升，感到無比幸福，甚至自認能改變世界。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法