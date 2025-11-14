為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本拒撤高市早苗台灣有事言論 強調依法行政

    2025/11/14 17:01 駐日特派員林翠儀／東京14日報導
    日本外務大臣茂木敏充。（法新社資料照）

    日本外務大臣茂木敏充。（法新社資料照）

    對於中國要求日本首相高市早苗撤回在國會答詢時有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的發言，中國以干預內政為由要求高市撤回發言，日本外相茂木敏充在今天記者會中強調，日本的做法是依法行政、符合國際法，不存在挑釁中國的問題，這是日本安全保障政策的一部分，因此日本沒有理由撤回，也完全沒有必要撤回。

    茂木表示，高市首相的答詢內容本身是根據日本既有法律，對於什麼情況構成存亡危機事態、何時會被認定，以及其法律定義、背景、適用要件，都已經在國會的「平和安全法制」審議中講得非常清楚，日本的立場一貫沒有改變。

    他強調，日本的做法是依法行政、符合國際法，不存在挑釁中國的問題，日本的法制是經國會審議成立的，完全符合國際法，這也是日本安全保障政策的一部分，因此日本沒有理由撤回，也完全沒有必要撤回。

    他指出，中方的主張內容與日本的立場不同 ，對於這點日本已向中方做出明確的說明，並反駁中方的主張不符事實。他強調，高市首相的答詢僅是指出台灣海峽若失穩，會對日本安全保障造成負面影響，這不是政策改變，也不是挑戰中國主權的發言。

    另外，對於是否將薛劍列為「不受歡迎人物」，茂木表示，過去日本曾有4次通告他國外交官為不受歡迎人物，日本外交官被通告為不受歡迎人物的案例有2次。他指出，大阪總領事的貼文確實「極度不適當、令人遺憾」，但是否採用此措施需綜合判斷，並希望避免影響日中關係，因此先要求中國自行採取適當對應。

    高市7日在眾院預算委員被問及「在台灣海峽遭到海上封鎖情況下，何種情形會被認定為存亡危機事態」。她表示，若對台灣發動武力攻擊，並以「戰艦」實施海上封鎖，同時採取其他配合行動時，就可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

    中國駐大阪總領事薛劍8日在X貼文，寫道「對於那種硬伸過來的髒頭，只有毫不猶豫地砍掉一途。做好覺悟了嗎？」暗示對高市「斬首」，此事引發日本朝野政黨不滿，自民黨和日本維新會做出決議，要求政府嚴正以對，若中方未做適當的處理，應將薛劍列為「不受歡迎人物（Persona non grata）」。

    中方非但沒有處理薛劍的恐嚇言論，昨天再加碼由外交部發言人出面指責高市「公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性」，要求高市撤回發言。中國外交部昨天更召見日本駐中國大使金杉憲治抗議。

