為「台灣有事」吵翻！胡錫進斥高市早苗挑釁 遭美駐日大使1句秒殺

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，近日引爆中國怒火。中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」高市，日本朝野決議不排除將他驅逐出境。對此，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在X上發文怒斥高市是率先挑事的「邪惡巫婆」，並稱是她挑釁中國在先，沒想到，這篇推文被美國駐日大使葛拉斯（George Glass）轉貼，反嗆：「他（胡錫進）已經沒辦法分辨挑釁和外交的區別。」

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時說，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

沒想到，對相關言論感到不滿的薛劍，竟在X上發文揚言「斬首」高市。而日本朝野隨即一致譴責中方，甚至不排除將薛劍驅逐出境。中國非但沒有道歉，反而召見日本駐中國大使金杉憲治，要求高市收回言論，還強調台灣議題是「中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線」；中國《人民日報》等官媒更以大篇幅報導砲轟高市。

此外，胡錫進13日也在X發文說：「這場中日之間的新外交衝突完全是由高市早苗挑起的。如果日本敢驅逐中國外交官，中國必定會進行報復。那麼，高市早苗就是一個邪惡的巫婆，她成功地引發了中日民眾之間新的仇恨爆發。」

對此，美國駐日大使葛拉斯也「參戰」，在X貼出了胡錫進文章截圖，他並諷刺：「顯然胡錫進在《環球時報》長時間幫中共宣傳，以至於他已經分不清楚外交和挑釁的區別了。」

