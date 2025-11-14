美韓會談成果文件公布 未提中國但暗藏牽制意圖

川普（左）上月底訪問南韓時，接受李在明（右）贈送的「金冠」。（美聯社）

《韓聯社》14日報導，美韓兩國最新公布的兩國關稅和國家安全磋商的成果文件「聯合情況說明書」（Joint Fact Sheet）中，雖然隻字未提「中國」，但處處包含美國牽制中國軍事擴張的意圖。

據報導，「聯合情況說明書」全文未提及「中國」，或許是考量夾在美中之間的南韓立場，以及美中貿易戰按下暫停鍵的局面。但有意見認為，部分措辭背後隱藏著美國總統川普政府對中國的遏制意圖，即欲讓韓軍和駐韓美軍在牽制中國方面發揮更積極的角色。

值得關注的是，說明書包含「加強對地區威脅的傳統嚇阻力量」內容，其中的「地區威脅」一詞可被解讀為針對中國。換言之，南韓增強傳統軍事力量的首要目的在於應對北韓威脅，但美方同時期待韓軍在對中牽制方面發揮更多作用。這與擴大駐韓美軍戰略靈活性等美韓同盟現代化基調一脈相承。雙方還商定進一步加強美日韓三邊合作，也可被解讀為重申三國攜手遏制來自北韓和中國的威脅。

說明書還反映兩國在南韓西部海域（黃海，南韓稱「西海」）和領空堅決應對挑釁的立場，重申支援為維護航行和飛行自由及其他合法利用海洋所付出的努力。此外，說明書還提及較為敏感的台海兩岸問題，強調維護台海和平穩定的重要性，反對任何一方片面改變現狀。

