為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美韓會談成果文件公布 未提中國但暗藏牽制意圖

    2025/11/14 16:41 編譯孫宇青／綜合報導
    川普（左）上月底訪問南韓時，接受李在明（右）贈送的「金冠」。（美聯社）

    川普（左）上月底訪問南韓時，接受李在明（右）贈送的「金冠」。（美聯社）

    《韓聯社》14日報導，美韓兩國最新公布的兩國關稅和國家安全磋商的成果文件「聯合情況說明書」（Joint Fact Sheet）中，雖然隻字未提「中國」，但處處包含美國牽制中國軍事擴張的意圖。

    據報導，「聯合情況說明書」全文未提及「中國」，或許是考量夾在美中之間的南韓立場，以及美中貿易戰按下暫停鍵的局面。但有意見認為，部分措辭背後隱藏著美國總統川普政府對中國的遏制意圖，即欲讓韓軍和駐韓美軍在牽制中國方面發揮更積極的角色。

    值得關注的是，說明書包含「加強對地區威脅的傳統嚇阻力量」內容，其中的「地區威脅」一詞可被解讀為針對中國。換言之，南韓增強傳統軍事力量的首要目的在於應對北韓威脅，但美方同時期待韓軍在對中牽制方面發揮更多作用。這與擴大駐韓美軍戰略靈活性等美韓同盟現代化基調一脈相承。雙方還商定進一步加強美日韓三邊合作，也可被解讀為重申三國攜手遏制來自北韓和中國的威脅。

    說明書還反映兩國在南韓西部海域（黃海，南韓稱「西海」）和領空堅決應對挑釁的立場，重申支援為維護航行和飛行自由及其他合法利用海洋所付出的努力。此外，說明書還提及較為敏感的台海兩岸問題，強調維護台海和平穩定的重要性，反對任何一方片面改變現狀。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播