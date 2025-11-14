「台灣有事」風波延燒！自民黨擬抵制中國駐大阪總領事館活動

日本首相高市早苗認為，台灣突發事態可能構成日本自衛隊「集體防衛」需求，不料竟遭中國抗議。（法新社）

日本首相高市早苗先前針對「台灣有事」的發言，引發中國當局不滿，衍生新一輪日中外交風波。《共同社》14日報導，日本執政的自民黨擬要求黨內人士不出席中國駐大阪總領事館活動。

據報導，針對高市早苗「台灣有事」相關言論，中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市，引起軒然大波。中方事後不認過錯，反倒召見日本大使進行抗議，甚至派官媒砲轟高市。

請繼續往下閱讀...

對此，日本自民黨外交小組和外交調查會14日彙總意見書，針對薛劍在社群平台Ｘ上針對高市首相發言一事，要求呼籲黨內相關人士不出席大阪總領事館主辦的活動，近日將透過政調會長小林鷹之通知黨內。

外交小組透露，大阪總領事館計畫21日在廣島縣舉辦日中友好活動。

高市7日在國會答辯中稱台灣發生突發事態，有可能屬於日本的「存亡危機事態」，薛劍8日隨即在Ｘ平台發文稱「砍掉（高市）骯髒的腦袋」等。就此，外交小組和外交調查會已向日本政府提交決議，內容為若中方不予妥善解決，則要求政府對薛劍採取堅決的應對措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法