為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    影片曝光！印尼爪哇島山崩致2死21失蹤 救援隊全力搜救中

    2025/11/14 16:04 編譯謝宜哲／綜合報導
    印尼爪哇島近日因暴雨引發山崩，造成2人死亡和21人失蹤。圖為救援人員搜救畫面。（美聯社）

    印尼爪哇島近日因暴雨引發山崩，造成2人死亡和21人失蹤。圖為救援人員搜救畫面。（美聯社）

    印尼爪哇島近日因暴雨引發山崩，造成2人死亡和21人失蹤。印尼今（14）日表示，救援人員仍在搜尋失蹤的21人。

    根據《美聯社》報導，印尼國家災害管理局發言人穆哈里（Abdul Muhari）14日指出，爪哇島中爪哇省（Jawa Tengah）3個村莊的數十棟房屋於13日晚間被連日暴雨引發的山崩所摧毀。

    穆哈里聲稱，不穩定的地質條件給搜救隊在黃金時段搜尋遇難者帶來挑戰，但聯合搜救隊14日上午仍在繼續進行搜救工作。他補充，已部署重型設備以加快搜救行動。

    印尼國家搜救機構發布的影片顯示，救援人員在房屋廢墟下搜尋被埋的受害者。救援人員使用重型設備、挖掘工具進入難以到達的區域。

    印尼是一個擁有1萬7000個島嶼的群島國家，數百萬人口居住在山區或肥沃的沖積平原附近。每年10月至隔年3月左右的強降雨，經常導致印尼發生洪水和山崩。中爪哇省1月曾因暴雨引發洪水和山崩，造成20多名居民喪生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播