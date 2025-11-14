影片曝光！印尼爪哇島山崩致2死21失蹤 救援隊全力搜救中

印尼爪哇島近日因暴雨引發山崩，造成2人死亡和21人失蹤。圖為救援人員搜救畫面。（美聯社）

印尼爪哇島近日因暴雨引發山崩，造成2人死亡和21人失蹤。印尼今（14）日表示，救援人員仍在搜尋失蹤的21人。

根據《美聯社》報導，印尼國家災害管理局發言人穆哈里（Abdul Muhari）14日指出，爪哇島中爪哇省（Jawa Tengah）3個村莊的數十棟房屋於13日晚間被連日暴雨引發的山崩所摧毀。

穆哈里聲稱，不穩定的地質條件給搜救隊在黃金時段搜尋遇難者帶來挑戰，但聯合搜救隊14日上午仍在繼續進行搜救工作。他補充，已部署重型設備以加快搜救行動。

印尼國家搜救機構發布的影片顯示，救援人員在房屋廢墟下搜尋被埋的受害者。救援人員使用重型設備、挖掘工具進入難以到達的區域。

印尼是一個擁有1萬7000個島嶼的群島國家，數百萬人口居住在山區或肥沃的沖積平原附近。每年10月至隔年3月左右的強降雨，經常導致印尼發生洪水和山崩。中爪哇省1月曾因暴雨引發洪水和山崩，造成20多名居民喪生。

Sebanyak 21 orang masih dalam pencarian pascalongsor yang melanda Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Kamis （13/11） pukul 20.00 WIB. Peristiwa bermula diawali hujan deras di wilayah tersebut dalam waktu cukup lama. pic.twitter.com/C2tOxEL5Ym — BNPB Indonesia （@BNPB_Indonesia） November 14, 2025

