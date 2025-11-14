跨國民調顯示︰近半數西方選民認為 民主制度已崩潰

一份跨國民調顯示，西方9國的近半選民認為民主制度已崩潰。圖為11月初在中國駐英國大使館外的抗議活動。（法新社）

民調機構易普索（Ipsos）針對7個歐盟成員國和英、美兩國近萬名選民的大型民調顯示，大部分選民對選舉政治感到失望，並對民主未來的擔憂，尤其擔心極端主義政黨、假新聞和貪腐會破壞選舉。

這項獨家提供給美國政治新聞網站《政客》（Politico）的調查，由易普索於9月12日至29日期間，對英國、法國、美國、西班牙、義大利、瑞典、克羅埃西亞、荷蘭和波蘭的9800多名選民進行調查。結果顯示，在所有9個受訪國家中，平均有45％的受訪者對民主的運作方式感到不滿。

請繼續往下閱讀...

除了瑞典民眾認為民主政治運作良好外，其他國家絕大多數人都擔心未來5年本國的自治體系將面臨風險。

易普索英國政治高階主管史金納（Gideon Skinner）表示：「人們普遍擔憂民主的運作方式，感覺本國政府沒有真正代表他們的利益。」他補充道：「人們尤其擔憂假新聞、假資訊、政客缺乏問責制，以及極端主義的影響。」

在9國中，沒有一個國家的多數選民認為本國政府能夠適切地代表他們的觀點。克羅埃西亞和英國的選民最不認同本國政府能夠有效代表他們，兩國僅23％的選民持有此觀點。

除了波蘭（今年總統選舉投票率很高）外，在所有受訪國家中，認為過去5年民主運作狀況惡化的選民人數均多於認為有所改善的選民人數。在美國，61％的選民認為2020年以來民主狀況惡化。

法國（86％）和西班牙（80％）的選民最擔心未來5年本國民主制度的發展。受訪者認為民主面臨的最大風險是假訊息、腐敗、政客缺乏問責制，以及極端主義政治的抬頭。

整體而言，大多數受訪者仍強烈支持民主理念，但在克羅埃西亞，超過一半（51％）的受訪者表示，唯有當民主能帶來高品質的生活時，維護民主才有意義。

這項調查正值西方民主面臨威脅的擔憂日益加劇之際。根據最近提交給20國集團（G20）的報告，全球財富不均等正在助長對極端主義政黨的支持，破壞民主辯論，並為威權主義的滋生埋下禍根。

歐盟執委會最近公布加強歐盟27國民主的計畫，但批評者指出，歐盟執委會提出的應對外國干預歐洲選舉的方案力度不足。過去1年，從羅馬尼亞到德國，許多歐洲國家政府都發現俄羅斯散布假訊息和干預選舉的行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法