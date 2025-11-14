日本熊害嚴重 TikTok大量AI假影片添亂

日本各地熊出沒事件頻傳，居民警覺心跟著提高。（歐新社）

日本近年深受熊害所苦，但在社會恐慌之際，日本網路上出現大量人工智慧生成的影片，包括人們與熊搏鬥、餵食等內容，逼真到難辨真假，有造成誤導、引發更大恐慌之嫌。

英國《衛報》13日報導，日本《讀賣新聞》在影音分享平台TikTok（抖音國際版）上搜尋「熊」和「影片」這兩個關鍵字後發現，在100個選定的影片片段中，約有60％是用OpenAI的影片產生器所偽造。有些發布者會聲明這些影片並非真實，但有些影片逼真到難辨真假。

例如，其中兩個最惡名昭彰的影片顯示，幾隻熊破壞一座太陽能發電廠的太陽能板，另一隻熊叼著一隻寵物狗逃跑。在其他假影片中，一名新聞播報員報導當地發現熊的事件，還有一名老婦人在田野裡餵熊吃水果。

有些影片甚至描繪人們（包括一名女學生）與熊搏鬥的場景，這是遭遇熊時最糟糕的應對方式，因為日本黑熊的體重可達130公斤，而常見於北海道最北端的東北棕熊，體重更可達400公斤，且牠們的行動速度遠遠超過人類。

專家希望大多數人能夠區分真假內容，但如此大量的影片可能會加劇人們對「熊患」的擔憂。不僅如此，這些影片還可能會削弱政府針對在野外或城鎮等人口密集區遭遇熊時該如何應對的宣導訊息。

根據日本環境省統計，今年日本已有破紀錄的13人死於熊襲，是先前最高紀錄的2倍多，另有100多人受傷。 4月至9月期間，全國共通報約2萬700起熊出沒事件，比2024年同期增加約7千起。

