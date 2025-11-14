俄襲烏克蘭首都致11傷 基輔多處發生火災

俄羅斯今（14）日凌晨對烏克蘭首都發動大規模空襲，基輔多個地區燃起大火。（路透）

烏克蘭基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）表示，俄羅斯今（14）日凌晨對首都發動大規模空襲，基輔多個地區燃起大火，瓦礫遍地。他在聲明中稱，至少有11人在多起空襲時受傷。

根據《衛報》（The Guardian）報導，基輔軍事管理部門負責人特卡琴科（Timur Tkachenko）也指出，俄羅斯襲擊基輔居民樓，幾乎每個區域都有許多公寓受損。他補充，無人機和飛彈都已部署到位，緊急人員也已趕往多個街區。

請繼續往下閱讀...

特卡琴科聲稱，基輔的暖氣系統遭到破壞，1個區域暖氣服務中斷。他警告，電力和供水可能也會中斷。

基輔多地都因遭到襲擊而發生火災。在達爾尼茨基區（Darnytskyi），碎片落在1棟居民樓的院子和1所教育機構的操場上，1輛汽車被碎片擊中後起火。

在第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi），碎片損壞3棟公寓大樓、1戶民宅，並在1個空地上引發了火災。在波多利斯基（Podilskyi ）區，5棟居民大樓和1棟非住宅建築受損。

基輔市其他地區，同樣發生多起火災。基輔州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）聲稱，俄羅斯的空襲破壞該地區關鍵基礎設施和民宅，首都郊區的民宅也發生了火災。

卡拉什尼克還說，比拉撤華（Bila Tserkva）有1名55歲男子被燒傷，已被送往醫院接受治療。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法