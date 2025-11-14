加拿大安全情報局長：中俄正加強在北極的間諜活動力度

加拿大安全情報局局長羅傑斯表示，中國間諜「試圖利用情報和軍事專長招募加拿大人」。（路透）

隨著北極地區在全球地緣政治中的戰略重要性日益攀升，加拿大國內情報機構「加拿大安全情報局」（CSIS）局長羅傑斯（Dan Rogers）在13日的演講中警告，中國和俄羅斯對加拿大北極地區有著「濃厚的情報興趣」，正加強對政府和私人企業的間諜活動力度。

英國《衛報》指出，羅傑斯指出，中俄等「敵對國家」在北極地區日益猖獗的活動令人擔憂，「CSIS觀察到針對該地區政府和私人企業的網路和非網路情報蒐集活動，這並不令人意外」。

請繼續往下閱讀...

羅傑斯指出，非北極國家（如中國）正尋求在該地區建立經濟與戰略據點，而俄國則以其龐大的北極軍事部署，持續展現不可預測與具侵略性的態勢。面對潛在威脅，CSIS正與全國各地的原住民、北極與北方社區合作，分享情報觀察並聽取意見。

目前，CSIS已向因紐特與地區政府提供相關資訊，協助他們在與外國企業或投資者洽談商業與研究合作時，納入國家安全風險的考量。

渥太華當局日益強調，途經其邊境的航道及該地區豐富的關鍵礦產資源，是擴大對北方投資的理由。除了建造新的重型破冰船外，還考慮購買10餘艘巡邏潛艦。在上週公布的聯邦預算中，渥太華當局宣佈設立10億加幣（約222億台幣）的北極基礎設施基金，用於建造新的機場、海港和全天候公路。

加國外交部長安南德（Anita Anand）先前還告訴記者，北大西洋公約組織（NATO）應擴大對北極地區的投入，並補充說，北約「必須成為一個不僅關注東翼，而且放眼北方的組織」。

此外，羅傑斯在演講中另表示，CSIS的特務挫敗俄國企圖非法取得加國商品和技術，用於對烏克蘭戰爭的陰謀，「CSIS今年採取行動阻止這種情況，包括告知多家加國企業，一些試圖獲取其商品的歐洲『幌子公司』實際上與俄國特務有關。」他補充說，這些加企立即採取措施拒絕相關公司的請求。

羅傑斯還表示，中國間諜「試圖利用情報和軍事專長招募加國人」。

他也表示，除了來自中俄的威脅外，CSIS還挫敗針對異議人士的潛在致命威脅。這番言論首次公開證實，CSIS已介入保護身在加國的伊朗德黑蘭政權批評者。羅傑斯稱，在過去一年中，CSIS不得不重新調整行動重點，以應對伊朗情報機構及其代理人針對該政權視為威脅的個人所採取的行動。

加國與伊朗關係極為惡劣，並於2012年斷絕外交關係。去年，加拿大將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織，引發德黑蘭譴責。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法