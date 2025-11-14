工作2天離職倒賠半月薪水？ 專家：顯然非法

南韓首爾江南區一家牙醫診所因離職補償問題引發爭議。（美聯社）。

南韓首爾江南區一家牙醫診所近日因離職補償問題引發爭議。一名男子上班後，發現工作內容與面試時不符，被告知早起上班外，如有犯錯，將會扣薪，男子只工作兩天便提辭職，卻被通知違約，要求補償約180萬韓元（約新台幣3.8萬元），相當於他月薪的一半。勞動法專家指出，強迫發出此類證明顯然是非法的。

根據《韓聯社》 報導，一家在業界排名很高的牙醫診所，因一名男子只工作了兩天就離職，被通知違反協議，協議規定必須至少提前一個月通知公司其辭職意向，因此他應該支付賠償金，他兩天的薪水約25萬韓元（約新台幣5355元），而診所要求賠償約180萬韓元（約新台幣3.8萬元），相當於他月薪的一半。

請繼續往下閱讀...

該名男子感到震驚，提出抗議，牙醫診所表示，在上班第一天男子已填寫「辭職一個月前告知」的確認書，文件規定，如果員工未在辭職前一個月通知牙醫，牙科診所將承擔由此造成的損失。

然而，男子認為填寫這份文件只是「常規程序」，他再次向診所詢問他只工作了兩天造成了什麼損失，得到的回應只有一句「僱用新員工所需的時間和成本」，以及一封律師的內容證明。最終，男子向勞動部提出了申訴。

勞動法專家指出，強迫發出此類證明顯然是非法的。據《勞動基準法》第20條禁止「預先約定違反勞動契約的處罰或賠償金的契約」，合約中加入「如未事先通知預計離職日期，需承擔賠償責任」或「如遲到，將被扣除工資」等條款屬於違法行為，違反這些規定的雇主最高可被處以500萬韓元（約新台幣10.6萬元）的罰款。

律師朴成宇（박성우）也表示，強迫員工簽署預先賠償協議本身就是一種犯罪行為，他認為勞動部需要加強指導和監督。

韓聯社多次致電和發短信給這家牙醫診所詢問其立場，但都沒有得到回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法